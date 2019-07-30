У Японії схрестять ембріон людини з щуром та свинею

У Японії схвалили експерименти над гібридними ембріонами клітин людини та мишей, а також схрещення ембріонів людини та свині.

Міністерство освіти, культури, спорту, науки й технологій Японії схвалив заявку співробітників Токійського університету на експерименти з гібридними ембріонами з клітин людини та миші, повідомляє The Asahi Shimbun.

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Велику кількість експериментів для отримання нових знань про людські органи та їх лікування проводять на інших видах – мишах, щурах, мавпах, тощо. Ідеальним варіантом було б дослідити людські органи, але не в людині.

Органи формуються ще до народження, тому необхідно створити ембріон, який буде містити й клітини людини, і клітини іншого виду — химеру.

У багатьох країнах експерименти з химерними ембріонами не можна проводити або ж робити це дуже складно. У США з 2015 року діє мораторій на державне фінансування подібних дослідів.

В Японії до 1 березня 2019 року діяла заборона на трансплантацію ембріонів, які містять клітини людини, в матку тварини для виношування, і на продовження будь-яких експериментів на химерних ембріонах через 14 днів і більше після їх створення.



Ембріон гризуна

1 березня вийшла постанова, яка змінила ці правила. Тепер описані ембріони не обов'язково знищувати через два тижні після утворення і можна імплантувати їх сурогатним матерям-тваринам, але не людям.

Біолог Хиромицу Накаучі (Hiromitsu Nakauchi), професор Стенфордського і Токійського університетів подав заявку на проведення експериментів з химерними ембріонами миші й людини, і 24 липня її схвалили.

Дослідники планують ввести плюрипотентні стовбурові клітини людини в ембріони генетично модифікованих щурів і мишей, у яких не розвивається власна підшлункова залоза.

Протягом двох років вчені будуть спостерігати за розвитком гризунів з людською залозою, відстежуючи стан внутрішніх органів, включаючи мозок. Після цього біологи проведуть експеримент з ембріоном свиней.



Протягом 2 років вчені будуть спостерігати за ембріонами гризунів з людськими клітинами

Раніше такі експерименти з ембріонами людини та тварин проводили, але піддослідним не дозволяли розвиватися. Одне з побоювань таких досліджень полягає в тому, що у гризунів може почати формуватися людський мозок. Згідно з умовами експериментів, якщо центральна нервова система піддослідних ссавців буде складатися на 30% з чужорідних клітин, то експеримент зупинять.

У 2018 році японські вчені спільно з колегами зі Стенфорда створили гібрид вівці й людини, ембріон якого прожив 28 днів. При цьому плід містив дуже мало людських клітин – приблизно одну на 10 тисяч клітин тварини. Але підшлункова залоза, яка мала розвинутися в ембріонах овець, так і не з’явилася.

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