Україна очолила європейський антирейтинг за смертністю через неправильне харчування

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Шкідлива їжа
Шкідлива їжа / pixabay.com

Німецькі вчені склали рейтинг країн з найвищим рівнем смертності через серцево-судинні захворювання, пов'язані з неправильним харчуванням. Україна на першій сходинці.

У 2016 році смертність в Україні від серцево-судинних захворювань, викликаних неправильним харчуванням, склала 349 осіб на 100 тисяч населення, йдеться у результатах дослідження Єнського університету імені Фрідріха Шиллера, передає European Journal of Epidemiology.

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Вчені проводили дослідження на замовлення Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вони проаналізували дані 51 країни європейського регіону ВООЗ (разом з Туреччиною, Ізраїлем, а також пострадянськими державами, які географічно розташовані в Азії) за період з 1990 по 2016 рік.

Рівень смертності в Україні через неправильне харчування склав 38,2% від усіх смертей. Це найвище число в Східній Європі і четверте серед усіх досліджених країн.

Гірше справи йдуть тільки в Узбекистані, Туркменістані та Киргизстані. А слідом за Україною йдуть Молдова, Азербайджан, Білорусь, Таджикистан, Казахстан, Росія і Грузія.

З 15 колишніх радянських республік у першу двадцятку потрапили 14.

Смертність від неправильного харчування
Рейтинг смертності від неправильного харчування

Вчені наголошують, що Найбільша кількість смертей від серцево-судинних хвороб викликали дієти з ниизким рівнем споживання цільнозернових продуктів, горіхів, насіння, овочів, фруктів, бобових, омега-3 жирних кислот, а також з високим рівнем споживання натрію (в першу чергу солі).

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Теги: Здорове харчування Здоров'я Рейтинги
Джерело: 24 Канал
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