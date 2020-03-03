Українець, який захворів на коронавірус, дізнався про діагноз у свій день народження

Українець, який заразився коронавірусом в Італії, дізнався про свій діагноз у день народження. 3 березня йому виповнилось 39 років.

Про це повідомляє ТСН.

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Відомо, що чоловік разом з дружиною подорожували в Італії. Полетіли туди з Румунії, а з України й назад їхали автівкою. Його дружина наразі здорова та самоізольована у власному житлі.

Вона запевняє, що не розуміє, як чоловік міг захворіти.

Я з ним розмовляла сьогодні о другій годині дня, була температура 38. В п'ятницю ввечері, 28 лютого в нього з'явилися перші симптоми – температура до 38,4 і не могли збити. Ми в Італії ні з ким так не контактували, особливо ні з ким не спілкувались. Ми подорожували та ходили двоє, намагались не перебувати у місцях великого скупчення людей, крім аеропорту,

– розповіла дружина хворого.

В Україні виявили коронавірус

3 березня в Україні підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус. Занедужав чоловік, який подорожував Італією разом із сім'єю.

20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.

Люди перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари", на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.

Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Відтак, щоб заспокоїти настрої людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Через стрімке поширення коронавірусу по світу, на кордоні з Україною ДПСУ та МОЗ розпочали температурний скринінг пасажирів, котрі прямують з Італії. Перевірки запроваджені також на пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною, Румунією та Польщею.

Кабінет міністрів України максимально мобілізований, щоб не допустити розповсюдження коронавірусу в Україні. В Україні працює національний штаб, який двічі на день збирає інформацію по країні на виявлення коронавірусу.



Смертність від коронавірусу / інфографіка 24 Каналу

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