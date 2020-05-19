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В Україні виявили 18 876 випадків коронавірусу: за добу одужали 356 пацієнтів

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Кількість хворих українців на коронавірус
Кількість хворих українців на коронавірус / Getty Images

В Україні виявили 260 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Загальна кількість хворих COVID-19 сягає 18 тисяч 876.

Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на ранковому брифінгу, пише Здоров'я 24.

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За минулу добу підтверджено 260 нових випадків коронавірусної інфекції. Серед хворих – 24 дітей і 46 медпрацівників. Найбільші кількості інфікованих були виявлені у місті Києві (+38), Львівській області (+32), Чернівецькій області (+29), Харківській області (+27).

Зауважимо, що всього з початку епідемії в Україні захворіли 3 969 медиків. 

За добу одужали 356 пацієнтів. Загальна кількість тих, кому вдалося подолати хворобу, сягає 5 632. 

На жаль, зафіксовано 15 нових летальних випадків. З початку епідемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 548 людей.

Скільки хворих в областях України

  • Вінницька область — 751 випадок;
  • Волинська область — 635 випадків;
  • Дніпропетровська область — 843 випадки;
  • Донецька область — 131 випадок;
  • Житомирська область — 573 випадки;
  • Закарпатська область — 911 випадків;
  • Запорізька область — 385 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1235 випадків;
  • Кіровоградська область — 445 випадків;
  • м. Київ — 2359 випадків;
  • Київська область — 1245 випадків;
  • Львівська область — 1098 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 263 випадки;
  • Одеська область — 784 випадки;
  • Полтавська область — 264 випадки;
  • Рівненська область — 1188 випадків;
  • Сумська область — 164 випадки;
  • Тернопільська область — 1081 випадок;
  • Харківська область — 816 випадків;
  • Херсонська область — 168 випадків;
  • Хмельницька область — 267 випадків;
  • Чернівецька область — 2742 випадки;
  • Черкаська область — 376 випадків;
  • Чернігівська область — 110 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 19 травня 2020 року до Центру надійшло 945 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Міністерство охорони здоров’я Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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