В Україні виявили 18 876 випадків коронавірусу: за добу одужали 356 пацієнтів
В Україні виявили 260 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Загальна кількість хворих COVID-19 сягає 18 тисяч 876.
Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на ранковому брифінгу, пише Здоров'я 24.
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За минулу добу підтверджено 260 нових випадків коронавірусної інфекції. Серед хворих – 24 дітей і 46 медпрацівників. Найбільші кількості інфікованих були виявлені у місті Києві (+38), Львівській області (+32), Чернівецькій області (+29), Харківській області (+27).
Зауважимо, що всього з початку епідемії в Україні захворіли 3 969 медиків.
За добу одужали 356 пацієнтів. Загальна кількість тих, кому вдалося подолати хворобу, сягає 5 632.
На жаль, зафіксовано 15 нових летальних випадків. З початку епідемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 548 людей.
Скільки хворих в областях України
- Вінницька область — 751 випадок;
- Волинська область — 635 випадків;
- Дніпропетровська область — 843 випадки;
- Донецька область — 131 випадок;
- Житомирська область — 573 випадки;
- Закарпатська область — 911 випадків;
- Запорізька область — 385 випадків;
- Івано-Франківська область — 1235 випадків;
- Кіровоградська область — 445 випадків;
- м. Київ — 2359 випадків;
- Київська область — 1245 випадків;
- Львівська область — 1098 випадків;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 263 випадки;
- Одеська область — 784 випадки;
- Полтавська область — 264 випадки;
- Рівненська область — 1188 випадків;
- Сумська область — 164 випадки;
- Тернопільська область — 1081 випадок;
- Харківська область — 816 випадків;
- Херсонська область — 168 випадків;
- Хмельницька область — 267 випадків;
- Чернівецька область — 2742 випадки;
- Черкаська область — 376 випадків;
- Чернігівська область — 110 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на ранок 19 травня 2020 року до Центру надійшло 945 повідомлень про підозру на COVID-19.
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