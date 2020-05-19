Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що в Україні повинна бути індивідуальна ліцензія на проведення медпрактики. У МОЗ підкреслили, що процедура ліцензування буде простою і "страшилок" щодо цього питання уявляти не варто.

Про це очільник МОЗ заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Читайте також: Коли розпочнуться медичні закупівлі ліків: відповідь МОЗ

За словами Степанова, індивідуальна медична ліцензія в Україні повинна бути додатковим фактором підвищення якості медичної допомоги та медпослуги.

При цьому Степанов підкреслив, що процедура ліцензування повинна бути простою.

Максим Степанов “Без індивідуальної ліцензії неможливо введення основ медичного страхування. Коли ми говоримо про ліцензування, ми не повинні малювати собі страшилку. Як тільки держава видала лікаря диплом і сертифікат про закінчення інтернатури, то він вже ліцензований”

Що передбачає індивідуальне ліцензування

Оскільки МОЗ ініціює введення процедури професійного ліцензування лікарів (також відомого як індивідуальна ліцензія лікаря, співзвучність з уже наявною ліцензією на медичну практику викликає певні непорозуміння.

Варто розуміти, що ліцензія на професійну лікарську діяльність не скасовує ліцензію на медичну практику.

Індивідуальна ліцензія повинна замінити сертифікати лікарів-спеціалістів та посвідчення про присвоєння кваліфікаційних категорій.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.