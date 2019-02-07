Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість

Українські хірург-онколог та ІТ-фахівець створили програму, яка використовуючи міжнародні протоколи онко-діагностики вміє встановити діагноз. У світі аналога програми немає, переконують розробники.

Для чого створили, кому допоможе і як діє ця розробка, – у інтерв'ю 24 каналу розповів співрозробник програми Doctoright, хірург-онколог Юрій Кондратський.

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Звідки виникла ідея додатку і для чого він?

Наша мотивація була в тому, що багато пацієнтів, які приходять на консультацію в Національний інститут раку – або неправильно обстежені, або – неправильно ліковані. При тому, що в онкології все достатньо добре запротокольоване, є свої рекомендації, лікар має алгоритм, за яким пацієнт має бути обстежений. Але багато факторів впливають на те, що це не працює.

Ситуація 1. Пацієнт з плямкою в легенях потрапляє до терапевта. Перше, що "вмикається" у терапевта – туберкульоз. Півроку лікують туберкульоз, доки не з'являються метастази в печінці. І розуміємо, що це не туберкульоз був, а рак легені.



Додаток допоможе діагностувати рак//pixabay.com

Ситуація 2. Якщо цей же пацієнт потрапить до хірурга – той скаже "Різати!". В операційну, вирізали. А виявляється – що то був метастаз з товстого кишківника. А такі операції – це навантаження на організм та втрата часу.

Ситуація 3. Приходить дідусь чи бабуся, за 70 років, з такою ж плямкою на легенях. Терапевт робить висновок, що це рак. І що обстежуватися і лікувати його в такому віці немає сенсу. Людина приходить додому, каже – в мене рак. А його сусідка заварює якісь чаї. Він починає пити – і його звичайна пневмонія, запалення легень, розсмоктується. Після чого з'являється легенда: я попив травку і вилікувався від раку. І це було б півбіди. Через пів року другий сусід, в якого дійсно рак, пішов пити цей чай – і загинув, навіть не почавши лікування.

Крім того, що ракові захворювання досить важко вилікувати, ще є проблема в неправильній діагностиці, або в невірному лікуванні без діагностики. Тому в Україні результати лікування онкологічних захворювань майже вдвічі гірші, ніж у Європі. Змінивши підхід – можна покращити результати. І для цього не потрібне дороге обладнання. Просто – змусити лікарів виконувати протокол.

Більшість пацієнтів довіряють лікарям. Але є такі, які воліють перевірити, дізнатися другу думку. За кордоном це поширена практика – second opinion.

Хірург-онколог Юрій Кондратський “ І ми створили додаток, "друга думка" від експертної системи. Заснований він на протоколах діагностики і лікування які перевірені у великих дослідженнях і є основними для Америки та Європи. МОЗом вони прийняті, дозволені в Україні. Але проблема, з якою ми зіткнулися – більшість лікарів про них навіть не знає ”.

Прокол діагностики і лікування раку легені, наприклад, – це 170 сторінок англомовного тексту. І він оновлюється що три місяці. Чи багато українських лікарів володіють вільно англійською і можуть прочитати, вивчити це все і використовувати в практиці? Таким чином, наш додаток корисний і лікарям. Бо може застосовуватися як помічник, довідник.

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Більшість діагностованих онко-пацієнтів сьогодні – це хворі з занедбаним раком, які вилікувати не можна. Але сучасна тактика лікування така, щоб перевести хворобу в хронічний стан. Нобелівська премія рік тому була вручена за імунотерапію. Це лікування, яке дозволяє хворим з занедбаним раком жити. Часто порівнюють з діабетом: людина живе, але коле інсулін. Так і тут – людина живе поки приймає ліки.



У лікуванні раку надважлива діагностика//pixabay.com

Всі ці хворі прийдуть до сімейних лікарів. На жаль, лікарі до цього не готові. Якщо навіть онкологи не встигають слідкувати за оновленням всіх протоколів.

Продивившись рекомендації з лікування онкології ми вирішили, якщо це алгоритм – ми зможемо його взяти за основу програми. І за півтора року розробили додаток. Програма вже робоча.

Розкажіть детальніше – що саме і як треба робити користувачеві?

Doctoright – це безкоштовний додаток для використання якого не потрібне спеціальне обладнання чи програмне забезпечення, достатньо смартфона, планшета чи комп’ютера. Потрібно перейти на сайт doctoright.org та зареєструватися – за номером телефону. Ми намагалися зробити його зрозумілим звичайному користувачеві. Мови поки що три – українська, російська, англійська.

Суть в тому, що пацієнту ставлять діагноз на підставі певного аналізу. Якщо рак легені – то на підставі рентгену, як правило. Такий пацієнт відкриває додаток і вводить результати рентгену – виявлено патологію чи ні, і фотографує висновок. Це робиться з метою уникнення людського фактору, бо люди часто помиляються.

Хірург-онколог Юрій Кондратський “Програма аналізує отриманий результат і, виходячи з протоколу діагностики, пропонує наступний крок. У випадку з підозрою на рак легені – це комп'ютерна томографія. І пропонує клініки, де це можна зробити – державні і приватні. Після того, як пацієнт робить томографію, він вносить її результат в програму. Вона пропонує наступний крок. Таким чином, йдучи за алгоритмом, програма збирає все необхідне для встановлення діагнозу і встановлює його”.

Оскільки ми за second opinion, то після встановлення програмою попереднього діагнозу вона рекомендує звернутися до так званої мультидисциплінарної комісії в онко-закладі, де консиліум лікарів остаточно встановлює або знімає діагноз.

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Чи є у світі подібні програми?

Ми спеціально проводили дослідження. Програм для пацієнтів – нема. Є розраховані на лікарів. Для пацієнта максимум – це ведення щоденника. Але у нашій програмі така опція теж буде впроваджена. Хоча головна функція – все ж контроль логіки діагностики.



В Україні багато пацієнтів дізнається про рак на останіх стадіях//pixabay.com

Що ще є у програмі?

Розроблений елемент теле-медицини. Пацієнт у своїй районній лікарні у Луцьку чи Івано-Франківську, наприклад, хоче отримати консультацію лікаря у Києві, Львові тощо. Йому не треба їхати зі своїми виписками. Через програму він відправляє запит до лікаря, якому теж не треба чекати на документи, достатньо просто зайти і подивитися на них у додатку, і дати свій висновок – або порадити додаткові обстеження, або поставити діагноз.

Таким чином пацієнт може проконсультуватися он-лайн, не треба везти пачку документів. Це економить час і пацієнту, і лікарю. Крім того, програма відсіює старі, не актуальні аналізи. У онкологічних досліджень є "термін придатності", наприклад, результат комп’ютерної томографії є дійсним протягом місяця. Більше – вже не актуально. І старі аналізи програма лікарю не показує. Зберігає їх, але лікар бачить тільки актуальний аналіз. Це економить час лікаря на консультацію пацієнта.

Також ми додали в процесі, хоча спершу не планували, так звані чек-апи. Це для людей, які хочуть слідкувати за своїм здоров'ям. У світі є програми скрінінгу, розраховані на здорових людей, які мають онко-настороженість – у роду були випадки онкологічні патології, або є фактори ризику як куріння, і тоді варто проходити обстеження.

Хірург-онколог Юрій Кондратський “ У програмі людина може вибрати свій вік, стать, звички – і програма дасть рекомендований список досліджень. Порівняти можна з техобслуговуванням машини – його проводять регулярно, а от люди обстежуються значно рідше. Причому – всі згодні пройти обстеження, але шукати клініки і домовлятися – не всі готові. Програма якраз надає такий сервіс: три-чотири натискання – і ви записані на обстеження в зручний день і час ”.

Що кажуть про вашу програму у МОЗ?

Вважаємо, що це більше інтерес пацієнтських організацій. І не хочемо прив'язуватися навіть до якогось закладу. Нас вже намагалися двічі купити приватні клініки. Але наша мотивація – щоб пацієнт мав право вибору. У нас в планах – не просто дати пацієнту список клінік, а й створення рейтингу. І можна буде бачити, де якісно обстежують, а де ні. І обирати найефективнішого надавача послуг.

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