Українці старіють швидше, ніж жителі більшості країн, – дослідження
Американські вчені проаналізували стан здоров’я жителів 195 країн та встановили, у якому віці вони починають старіти.
Дослідники з Національного інституту старіння США проаналізували не лише тривалість життя, а й наявність хвороб, які пов'язані з процесом старіння, пише журнал Lancet.
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Загалом врахували 92 хвороби. До них увійшли, зокрема, 13 хвороб серцево-судинної системи, 35 видів раку, хвороба Паркінсона та Альцгеймера, травми, погіршення слуху та зору, тощо.
Вчені збирали дані про стан здоров’я жителів протягом 27 років – з 1990 по 2017 роки.
Дослідження показало, що хвороби, які пов’язані зі старінням, розвиваються по-різному у різних країнах світу. У середньому такі захворювання виникають у 65 років. В Україні цей показник становить 57 років.
У загальному рейтингу Україна посіла 179 місце зі 195 країн
У загальному рейтингу Україна посіла 179 місце зі 195 країн. Українці швидше старіють у порівнянні з іншими жителями Європи.
Де найшвидше старіють люди:
1. Папуа-Нова Гвінея
2. Маршаллові Острови
3. Афганістан
4. Вануату
5. Соломонові Острови
6. Центральноафриканська Республіка
7. Лесото
8. Кірибаті
9. Гвінея-Бісау
10. Мікронезія
Найповільніший процес старіння у жителів Швейцарії, Франції та Японії — там хворіти починають у 76 років.
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