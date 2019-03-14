Українці старіють швидше, ніж жителі більшості країн, – дослідження

Американські вчені проаналізували стан здоров’я жителів 195 країн та встановили, у якому віці вони починають старіти.

Дослідники з Національного інституту старіння США проаналізували не лише тривалість життя, а й наявність хвороб, які пов'язані з процесом старіння, пише журнал Lancet.

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Загалом врахували 92 хвороби. До них увійшли, зокрема, 13 хвороб серцево-судинної системи, 35 видів раку, хвороба Паркінсона та Альцгеймера, травми, погіршення слуху та зору, тощо.

Вчені збирали дані про стан здоров’я жителів протягом 27 років – з 1990 по 2017 роки.

Дослідження показало, що хвороби, які пов’язані зі старінням, розвиваються по-різному у різних країнах світу. У середньому такі захворювання виникають у 65 років. В Україні цей показник становить 57 років.



У загальному рейтингу Україна посіла 179 місце зі 195 країн

У загальному рейтингу Україна посіла 179 місце зі 195 країн. Українці швидше старіють у порівнянні з іншими жителями Європи.

Де найшвидше старіють люди:

1. Папуа-Нова Гвінея

2. Маршаллові Острови

3. Афганістан

4. Вануату

5. Соломонові Острови

6. Центральноафриканська Республіка

7. Лесото

8. Кірибаті

9. Гвінея-Бісау

10. Мікронезія

Найповільніший процес старіння у жителів Швейцарії, Франції та Японії — там хворіти починають у 76 років.

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