Українці, які перебувають у Китаї, хочуть евакуюватися
Частина українців, які наразі перебувають у китайській провінції Хубей, заявили, що хочуть евакуюватися. Найбільша кількість людей – 56 громадян України – наразі живуть в Ухані. Саме у цьому місті вперше зафіксували спалах небезпечного коронавірусу.
У посольстві України у Китаї сказали, стежать за ситуацією довкола небезпечного вірусу і передають всю інформацію українському МЗС, повідомили в "Інтерфакс-Україна".
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Також у відомстві додали, що станом на 31 січня у китайській провінції Хубей перебувають 60 українців:
- 56 – у місті Ухані;
- 1 – у місті Сяньяні;
- 1 – у міському повіті Чжунсяні;
- 1 – у місті Ічані.
Ті громадяни України, які спілкувалися зі співробітниками посольства, висловили бажання бути евакуйованими на батьківщину. Також вони просили сприяти цьому.
Що відомо про евакуацію українців з Китаю
Україна евакуйовує своїх громадян з Китаю через спалах небезпечного коронавірусу. Вже другий борт МАУ з українцями приземлився у "Борисполі" 31 січня. 257 пасажирів привезли з міста Санья. Попередньо людей перевірили, вимірявши температуру. Лише після цього їх допустили до зони прикордонного контролю.
Напередодні з міста Санья додому повернули 158 українців. Вони розповіли, що на острові немає паніки через розповсюдження коронавірусу у Китаї, хоча люди ходять у масках та викупили більшість товарів з аптек та магазинів.
Дивіться відео: другий борт МАУ з українцями приземлився у "Борисполі"
Що треба знати про коронавірус 2019-nCoV:
- Станом на 31 січня, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 213 людей. Загальна кількість інфікованих складає понад 9692 осіб по всьому світу. 184 людини змогли одужати.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
- Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
- Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
- Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили свою діяльність у Китаї.