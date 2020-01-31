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Українці, які перебувають у Китаї, хочуть евакуюватися

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Українці хочуть виїхати з Китаю через загрозу коронавірусу / racurs.ua

Частина українців, які наразі перебувають у китайській провінції Хубей, заявили, що хочуть евакуюватися. Найбільша кількість людей – 56 громадян України – наразі живуть в Ухані. Саме у цьому місті вперше зафіксували спалах небезпечного коронавірусу.

У посольстві України у Китаї сказали, стежать за ситуацією довкола небезпечного вірусу і передають всю інформацію українському МЗС, повідомили в "Інтерфакс-Україна".

До теми: У Росії двоє людей захворіли на коронавірус

Також у відомстві додали, що станом на 31 січня у китайській провінції Хубей перебувають 60 українців:

  • 56 – у місті Ухані;
  • 1 – у місті Сяньяні;
  • 1 – у міському повіті Чжунсяні;
  • 1 – у місті Ічані.

Ті громадяни України, які спілкувалися зі співробітниками посольства, висловили бажання бути евакуйованими на батьківщину. Також вони просили сприяти цьому.

Що відомо про евакуацію українців з Китаю

Україна евакуйовує своїх громадян з Китаю через спалах небезпечного коронавірусу. Вже другий борт МАУ з українцями приземлився у "Борисполі" 31 січня. 257 пасажирів привезли з міста Санья. Попередньо людей перевірили, вимірявши температуру. Лише після цього їх допустили до зони прикордонного контролю. 

Напередодні з міста Санья додому повернули 158 українців. Вони розповіли, що на острові немає паніки через розповсюдження коронавірусу у Китаї, хоча люди ходять у масках та викупили більшість товарів з аптек та магазинів.

Дивіться відео: другий борт МАУ з українцями приземлився у "Борисполі"

 

Що треба знати про коронавірус 2019-nCoV:

  • Станом на 31 січня, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 213 людей. Загальна кількість інфікованих складає понад 9692 осіб по всьому світу. 184 людини змогли одужати.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
  • Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили свою діяльність у Китаї.

Міфи про коронавірус
Факти про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Северин Трач
Теги: Коронавірус 2020 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Новини України Китай ВООЗ МАУ
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