Українці, які перебувають у Китаї, хочуть евакуюватися

Частина українців, які наразі перебувають у китайській провінції Хубей, заявили, що хочуть евакуюватися. Найбільша кількість людей – 56 громадян України – наразі живуть в Ухані. Саме у цьому місті вперше зафіксували спалах небезпечного коронавірусу.

У посольстві України у Китаї сказали, стежать за ситуацією довкола небезпечного вірусу і передають всю інформацію українському МЗС, повідомили в "Інтерфакс-Україна".

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Також у відомстві додали, що станом на 31 січня у китайській провінції Хубей перебувають 60 українців:

56 – у місті Ухані;

1 – у місті Сяньяні;

1 – у міському повіті Чжунсяні;

1 – у місті Ічані.

Ті громадяни України, які спілкувалися зі співробітниками посольства, висловили бажання бути евакуйованими на батьківщину. Також вони просили сприяти цьому.

Що відомо про евакуацію українців з Китаю

Україна евакуйовує своїх громадян з Китаю через спалах небезпечного коронавірусу. Вже другий борт МАУ з українцями приземлився у "Борисполі" 31 січня. 257 пасажирів привезли з міста Санья. Попередньо людей перевірили, вимірявши температуру. Лише після цього їх допустили до зони прикордонного контролю.

Напередодні з міста Санья додому повернули 158 українців. Вони розповіли, що на острові немає паніки через розповсюдження коронавірусу у Китаї, хоча люди ходять у масках та викупили більшість товарів з аптек та магазинів.

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Що треба знати про коронавірус 2019-nCoV:

Станом на 31 січня, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 213 людей. Загальна кількість інфікованих складає понад 9692 осіб по всьому світу. 184 людини змогли одужати.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.

Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили свою діяльність у Китаї.



Факти про коронавірус / Інфографіка 24 каналу