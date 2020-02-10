Українцям, які не погодяться на карантин, відмовлять в евакуації з Уханю

Українцям, які не захочуть підписати згоду на карантин, буде відмовлено в евакуації з китайського міста Ухань, де найбільший спалах коронавірусу.

Про це на брифінгу розповів в.о. Генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін.

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Він зазначив, що евакуація відбудеться 11 лютого. Екіпаж рейсу буде мати костюми біологічного захисту. Але інформація про перевізника та час евакуації будуть відомі ввечері 10 лютого.

Наразі на карантин погодилася 51 людина, серед них – одна дитина. Але цифри будуть змінюватись, потенційно це 150-200 людей.

Проте він зауважує, що місце для евакуації ще визначають.

В.о. Генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін “Наразі розглядається дві локації санітарно-курортного типу в Київській області. Також міністерство оборони пропонує свої варіанти. Можливо, це буде інший варіант локації”.

Кузін розповів, що до всіх людей будуть застосовуватись обмежувальні заходи, навіть, якщо у них немає симптомів вірусу. Також для евакуйованих виділять додаткові автобуси, які відвезуть їх від літака до місця карантину.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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