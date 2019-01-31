Україну накрили потужні магнітні бурі

1695 Читать новость на русском
Магнітні бурі у січні 2019 в Україні
Магнітні бурі в Україні / shutterstock.com

31 січня і 1 лютого на Землі спостерігатиметься значне посилення магнітних бур, що торкнеться і України.

Магнітні збудження будуть близькі до магнітної бурі першого рівня G1, зазначили у Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця. Тому метеозалежним людям варто очікувати на погіршення самопочуття, сну та загострення хронічних хвороб.

Читайте також: У січні Україну накриють потужні магнітні бурі: графік

 
Метеозалежність – що це?
Це хвороблива реакція організму на зміну погоди, наприклад, перепади атмосферного тиску або температури повітря.

В Україні магнітні бурі є слабшими, ніж в приполярних країнах (Росія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Канада), однак людям з хворобами серця та судин, слід остерігатися.

Також вчені встановили зв'язок між магнітним полем і частотою захворювань на грип. Однак, магнітні бурі насамперед впливають на стан нервової системи, зумовлюючи розвиток тривожних станів.

Позбутися метеочутливості допоможуть фізичні навнтаження. Також медики наголошують, що обов'язково потрібно стежити за харчуванням та приймати контрастний душ.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Хто знищував військовий потенціал ЗСУ у 1991 – 2014 роках: підозрюються всі міністри оборони
сьогодні
3684
Теги: Здоров'я Здорове життя Магнітні бурі Серцево-судинні захворювання
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому чоловікам не подобаються презервативи: відповідь науковців
17 січня 23:37 Чому чоловікам не подобаються презервативи: відповідь науковців
3662
Що таке булінг, його види і як з ним боротись в школах України
17 січня 20:01 Що таке булінг, його види і як з ним боротись в школах України
3651
Що буде, якщо всі люди стануть вегетаріанцями
17 січня 21:42 Що буде, якщо всі люди стануть вегетаріанцями
1234
Яка користь молочних продуктів і чи потрібно дорослим пити молоко
17 січня 19:42 Яка користь молочних продуктів і чи потрібно дорослим пити молоко
854
Чи справді смартфони небезпечні для здоров'я: дослідження вчених
17 січня 22:41 Чи справді смартфони небезпечні для здоров'я: дослідження вчених
1204
Все про непереносимість лактози: кому загрожує, причини виникнення, симптоми та лікування
17 січня 13:10 Все про непереносимість лактози: кому загрожує, причини виникнення, симптоми та лікування
1511
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук