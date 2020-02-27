Україну не омине коронавірус, але уряд готовий реагувати, – РНБО

Представник РНБО зауважив, що коронавірус торкнеться майже кожної країни, а відтак не омине й України.

Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми "Право на владу" зауважив, що на превеликий жаль, в Україні очікують поодинокі випадки коронавірусу.

Читайте також: Тест: Що ви знаєте про коронавірус

На питання телеведучої "Чи ви наважитеся зараз сказати, що шановні українці, епідемія буде, але…" Данілов відповів, що він може запевнити, що Україна готова до епідемії, але приводів для того наразі немає.

Шановні друзі, шановні українці, я думаю, що нашу країну поодинокі випадки не оминуть, але я можу сказати, що ми потужно підготовлені, ми розуміємо логістику. Якщо щось відбуватиметься, ми навіть деякі речі з Африки забрали, аби вони були тут і використовувалися,

– зазначив Данілов.

Що саме привезли з Африки Данілов не розповів, але вказав, що Арсен Аваков багатьох здивує підготовкою, щоб запобігти поширенню коронавірусу в Україні. Речі, які повернули, будуть використовувати у разі потреби.

У нас підготовлена санітарна авіація, але репетувати не треба, наразі приводів для паніки немає. Коронавірусу підтвердженого немає, 11 тисяч готових лікарських місць готові. Лікарі вірусологи в країні ще лишилися, – додав пан Олексій.



Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

Чи готова Україна до поширення коронавірусу

20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.

та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає. Люди перебувають на обсервації в медичному центрі " Нові Санжари

Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Відтак, щоб заспокоїти настрої людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Наразі в Україні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом.

Через стрімке поширення коронавірусу по світу, на кордоні з Україною ДПСУ та МОЗ розпочали температурний скринінг пасажирів, котрі прямують з Італії. Перевірки запроваджені також на пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною, Румунією та Польщею.

Кабінет міністрів України максимально мобілізований, щоб не допустити розповсюдження коронавірусу в Україні. В Україні працює національний штаб, який двічі на день збирає інформацію по країні на виявлення коронавірусу.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.