Укус кліща може викликати хронічну алергію на м'ясо

Британські лікарі попереджають про нову причину уникати укусів кліщів. Вони запевняють, що кліщі можуть спровокувати потенційно смертельну алергію на м’ясо.

Ці крихітні комахи вже відомі тим, що можуть заразити людину такими серйозними захворюваннями, як хвороба Лайма та енцефаліт. Проте виявилось, що кліщі ще й здатні викликати постійну алергію на м'ясо, проти якої немає лікування, повідомляє Daily Mail.

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Попередження опубліковане в журналі "Annals of Allergy, Asthma and Immunology" лікарями Адденбруку в Кембриджі та Фондом довіри до Національної служби охорони здоров'я в Лондоні.

В 5 пацієнтів Великобританії, яких укусив кліщ, розвинулась алергія на м'ясо. Вона заважає їм їсти яловичину, баранину та свинину.

Поки що лікарі не знають, як її вилікувати і тому підозрюють, що постраждалим доведеться уникати цих видів м'яса все життя. Варто зазначити, що риба та курятина дозволяється, а деякі люди не мають алергічної реакції на оленину.

Документ, опублікований науковцями, пояснює, що деякі кліщі містять молекулу, яка називається альфа-гал. Вона є у майже у всіх тварин, окрім деяких видів мавп та людини.



Укус кліща може спровокувати алергію на м'ясо

Кліщі підхоплюють альфа-гал від тварин, переносять її в слині, а потім передають людині.

Зазвичай люди не мають алергії на альфа-гал, оскільки речовина просто проходить через травну систему. Проте якщо альфа-гал багаторазово вводиться в кров, то імунна система людини може розцінювати це як чужорідну речовину, після чого розробляє армію антитіл для боротьби з ним.

В результаті, коли людина вживає м'ясо тварини (що містить альфа-гал), виникає алергічна реакція.

Симптоми алергії на альфа-гал Кропив'янка

Біль у шлунку

Ангіоневротичний шок

Анафілактичний шок

І хоча більшість алергічних реакцій, як правило, виникають негайно, симптоми цієї алергії проявляються через три-вісім годин після їжі.

Лікарі додали, що в даний час стосовно цього алергену існує "значна недостатня обізнаність".

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