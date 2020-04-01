Уляна Супрун попросила Маска допомогти Україні з апаратами ШВЛ

Ексголова міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун попросила генерального директора Tesla та SpaceX Ілона Маска передати Україні апарати для штучної вентиляції легенів.

Ілон Маск опублікував інформацію на своїй сторінці у твіттері про те, що готовий безкоштовно розіслати в лікарні світу апарати ШВЛ для порятунку тих, у кого важка форма перебігу COVID-19.

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"У нас є додаткові схвалені FDA апарати. Доставимо в лікарні по всьому світу в регіони доставки Тесла. Пристрої і доставка – безкоштовно. Єдина вимога – щоб обладнання надійшло до пацієнтів негайно, а не зберігалося на складі. Будь ласка, дайте знати мені або Tesla", – написав Маск.

На публікацію відповіла ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун. Вона попросила допомоги для України.

"Мене звуть Уляна Супрун. Я – колишня глава МОЗ України. Україна потребує апаратах ШВЛ. Ми маємо їх лише 3500 на 37-мільйоне населення. Будь ласка, допоможіть нам", – написала Супрун.

My name is Ulana Suprun and I am the former minister of health of Ukraine. Ukraine is in dire need of ventilators. We have only 3500 in the ICUs and we have a population of 37million. Please help us! — Уляна Супрун (@usuprun) April 1, 2020



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