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Усі лікарні й поліклініки Києва працюють у штатному режимі, – Кличко

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Кличко про роботу лікарень у штатному режимі / daily.rbc.ua

У столиці дотримуються рекомендацій ВООЗ та МОЗ. Тому у медичних закладах міста наразі оперативні втручання проводять лише в екстрених випадках. Однак усі лікарні та поліклініки працюють у штатному режимі. Крім того, у Києві значно зменшилася кількість захворювань на грип та ГРВІ.

Про роботу медзакладів у Києві розповів на брифінгу мер міста Віталій Кличко.

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Хочу вас запевнити, що всі лікарні та поліклініки у Києві працюють у штатному режимі,
– зазначив Кличко.

Однак у місті дотримуються порад ВООЗ та МОЗ. Лікарням рекомендували скасувати планові операції. Їх роблять лише в екстрених випадках.

Мер Києва зазначив, що столиці вистачає лікарів. Зокрема, у місті працюють 270 лікарів-інфекціоністів, а також понад 2 тисячі лікарів швидкої допомоги. 

Щодня вони здійснюють майже 1 тисячу 100 викликів, серед яких приблизно 60 – пов’язані з підозрою на коронавірус.

Кличко також наголосив, що у місті знизилася кількість захворювань на ГРВІ та грип. У порівнянні з кінцем березня зафіксували на 65% менше випадків. Міський голова пояснює таку позитивну тенденцію обмежувальними карантинних заходами.

"Минулого тижня захворіли приблизно 3 тисячі дітей та понад 4,8 тисячі дорослих, госпіталізували 45 людей, серех яких 41 –діти", – додав Кличко. Відсоток хворих на грип та ГРВІ з кожним днем продовжує знижуватися.

 

 

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Віталій Кличко Новини Києва Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Новини України Медицина
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