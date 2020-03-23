Усіх померлих від пневмонії в Україні перевірятимуть на коронавірус

Заступник голови МОЗ Віктор Ляшко доручив підготувати наказ міністерства про те, щоб в усіх людей, які на сьогодні або раніше померли від пневмонії, взяли зразки для дослідження на наявність коронавірусу.

МОЗ надасть чіткі вказівки, правила для патологоанатомів, які проводять розтини померлих, в тому числі і від пневмоній, заявив Ляшко 23 березня на брифінгу.

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"Особисто мною зараз дане завдання підготувати наказ МОЗ, щоб в усіх випадків, які сьогодні або в попередній період були померлі, і були з діагнозом пневмонія, були забрані зразки секційного матеріалу для проведення дослідження на наявність коронавірусної хвороби", – сказав заступник голови МОЗ.

Він наголосив, що МОЗ відстежуватиме всі випадки пневмоній, щоб мати реальну картину системи – як вона виявляє випадки коронавірусу та лікує їх.

"Ми будемо мати ретроспективний аналіз всіх випадків, у тому числі і коронавірусної хвороби, щоб розуміти, як система охорони здоров’я спрацювала під час початку розвитку коронавірусної хвороби", – резюмував Ляшко.

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