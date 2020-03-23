В "Борисполі" в одного з пасажирів експрес-тест підтвердив коронавірус

За минулу добу до України повернулося понад 15 тисяч українців. В одного з них експрес-тест на Covid-19 показав позитивний результат.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

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Зазначається, що чоловік поскаржився на погане самопочуття й згідно з визначеним алгоритмом дій чоловіку провели тестування.

"Чоловіку провели експрес-тест, який показав позитивний результат та підтвердив захворювання на коронавірус. Хворого одразу доставили до інфекційного відділення лікарні", – йдеться у повідомленні.

Також у пресслужбі додали, що 23 березня прикордонники очікують два евакуаційні поїзди – з Польщі та Латвії. Оформлення потягу "Перемишль – Київ" будуть здійснювати у Львівській області прикордонники Мостиського загону, а потяг "Рига – Київ" оформлятимуть у Києві.

Станом на 22 березня в Україні підтвердили 73 випадки коронавірусу Найбільше у Києві – 29 та в Чернівцях – 25.



Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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