В Чернівцях ще чотирьох дітей госпіталізували з підозрою на коронавірус

До Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні госпіталізували чотирьох дітей з підозрою на коронавірус Covid-2019.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на директорку департаменту комунікацій Чернівецької ОДА Вікторію Гатрич.

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За її словами, зараз в обласній дитячій лікарні перебувають 14 людей, п'ять з клінічно підтвердженим діагнозом COVID-19, решта – з підозрою.

Серед них двоє матерів та їх троє дітей, у яких раніше виявили захворювання на COVID-19 ще 17 березня. Вони почуваються добре, чекають на результати повторних тестів на COVID-19.

Всього на Буковині 25 випадків зараження коронавірусом і один летальний – жінка мала важкі захворювання. Станом на 24 березня всього в Україні зафіксували 84 випадки зараження.

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