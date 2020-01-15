В Дніпрі жінка з рідкісним захворюванням народила здорову дитину

У Дніпрі 24-річна Владислава Захарова з рідкісним спадковим захворюванням, синдромом Гольденхара, народила здорову дитину вагою близько трьох кілограмів. Додамо, що жінка стала мамою вдруге.

Про це повідомила лікарка Ольга Фандеєва на своїй сторінці у фейсбуці. Жінці потрапила в пологовий дім на плановий кесарів розтин і народила здорову дівчинку вагою 2950 грамів і зростом 46 сантиметрів.

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Відомо, що Владислава Захарова має спадкове захворювання синдром Гольденхара, через який вона є маленького зросту та має інші паталогії.

"В акушерське відділення поступила вагітна на плановий кесарів розтин в зв’язку з рубцем на матці. Жінка дуже маленького зросту з унікальним захворюванням: синдром Гольденхара та й ще багато супутньої патології... на світ з’явилася прекрасна, цілком здорова маленька дівчинка", – написала Фандеєва та опублікувала знімки породіллі.

Синдром Гольденхара – що це? Це рідкісне спадкове захворювання, яке характеризується комплексним ураженням очей, вух і хребта. Людям, які страждають від синдрому Гольденхара, властива асиметрія обличчя через одностороннє недорозвинення нижньої щелепи, зрощення хребців, кіфози. Синдром успадковується за аутосомно-рецесивним типом, тобто носіями дефектного гена є обоє батьків.

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