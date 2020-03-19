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В Донецькій ОДА розповіли про стан хворого на коронавірус маріупольця

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Хворий на коронавірус маріуполець в стабільному стані. Наразі епідеміологи встановлюють осіб, з якими контактував хворий.

Про це розповів під час брифінгу голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

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Наразі людей, які контактували з хворим на коронавірус чоловіком встановили.

Дружина, донька доросла, а також колеги, коло осіб розширюється,
– заявили в Донецькій ОДА.

"Стан хворого задовільний, температура тіла – 37,8", – додав головний санітарний лікар Донеччини. 

Як відомо, захворів 52-річний маріуполець, який повернувся з Єгипту.

Також під час брифінгу повідомили, що Донецька область отримала 980 тисяч масок індивідуального захисту. 

Що відомо про коронавірус в Україні

  • В Україні лабораторно підтвердили 16 випадків зараження коронавірусом Covid-19. 
  • В Чернівецькій області – 10 хворих, в Житомирській – 1, Київській області – 2 та в місті Київ – 2 підтверджених випадки, Донецька область – 1 випадок.
  • В Україні ввели карантинні обмеження: заборонили залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення, закрили метро в Києві, Дніпрі та Харкові. 
  • Заборонили роботу розважальних закладів та закладів громадського харчування. Працюють лише продуктові магазини, аптеки та АЗС.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування Новини Донецька Новини Здоров'я
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