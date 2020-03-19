В Донецькій ОДА розповіли про стан хворого на коронавірус маріупольця

Хворий на коронавірус маріуполець в стабільному стані. Наразі епідеміологи встановлюють осіб, з якими контактував хворий.

Про це розповів під час брифінгу голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

Читайте також: В Україні підтвердили два нових випадки захворювання на коронавірус: деталі

Наразі людей, які контактували з хворим на коронавірус чоловіком встановили.

Дружина, донька доросла, а також колеги, коло осіб розширюється,

– заявили в Донецькій ОДА.

"Стан хворого задовільний, температура тіла – 37,8", – додав головний санітарний лікар Донеччини.

Як відомо, захворів 52-річний маріуполець, який повернувся з Єгипту.

Також під час брифінгу повідомили, що Донецька область отримала 980 тисяч масок індивідуального захисту.

Що відомо про коронавірус в Україні

В Україні лабораторно підтвердили 16 випадків зараження коронавірусом Covid-19.

В Чернівецькій області – 10 хворих, в Житомирській – 1, Київській області – 2 та в місті Київ – 2 підтверджених випадки, Донецька область – 1 випадок.

В Україні ввели карантинні обмеження: заборонили залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення, закрили метро в Києві, Дніпрі та Харкові.

залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення, закрили метро в Києві, Дніпрі та Харкові. Заборонили роботу розважальних закладів та закладів громадського харчування. Працюють лише продуктові магазини, аптеки та АЗС.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.