В Ірані 200 людей померли від алкоголю, "лікуючись" так від коронавірусу

За останні кілька тижнів в Ірані загинули понад 200 людей, лікуючи коронавіру Covid-19 алкоголем.

До того ж, спиртне, що виробляли на дому, часто виявлялося неякісним – повідомляє Al Arabiya.

Читайте також В Ірані кожні 10 хвилин помирає людина від коронавірусу

Людей із отруєнням відправляли до лікарні. За даними видання, жертвами хибних уявлень про лікувальні властивості алкоголю ставали навіть діти.

Що цікаво, алкоголь в Ірані повністю заборонений з 1979 року.

На сьогодні від коронавірусу в Ірані померли більш, ніж 1600 людей. А захворіли на смертельну недугу 21,5 тисяч людей.



Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.