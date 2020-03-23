24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

В Ірані 200 людей померли від алкоголю, "лікуючись" так від коронавірусу

- Читать новость на русском
В Ірані / Screenshot

За останні кілька тижнів в Ірані загинули понад 200 людей, лікуючи коронавіру Covid-19 алкоголем.

До того ж, спиртне, що виробляли на дому, часто виявлялося неякісним – повідомляє Al Arabiya.

Читайте також В Ірані кожні 10 хвилин помирає людина від коронавірусу

Людей із отруєнням відправляли до лікарні. За даними видання, жертвами хибних уявлень про лікувальні властивості алкоголю ставали навіть діти.

Що цікаво, алкоголь в Ірані повністю заборонений з 1979 року.

На сьогодні від коронавірусу в Ірані померли більш, ніж 1600 людей. А захворіли на смертельну недугу 21,5 тисяч людей.

що варто знати про коронавірус
Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Новини про коронавірус 22 березня: військові патрулюватимуть вулиці українських міст
сьогодні
Автор: Катерина Козачинська
Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини Здоров'я Іран Здорове життя
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
20 березня 17:56 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
20 березня 14:56 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
19 березня 19:53 Плаквеніл проти коронавірусу: Трамп заявив про ефективність препарату
Анастасія Кушпіт
18 березня 20:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
18 березня 17:27 Фавіпіравір проти коронавірусу: чому виникають сумніви в ефективності препарату
Анастасія Кушпіт
Новини
Більше новин
Залиште відгук