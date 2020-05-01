В Ірані вже третій місяць на коронавірус щоденно хворіють понад тисяча людей

В Ірані 1 травня підтвердили 1 тисячу 6 нових випадків захворювання на коронавірус. Цікаво, що протягом усього квітня і майже усього березня кількість нових випадків захворювання у цій країні щоденно перевищувала 1 тисячу.

Дані про пандемію коронавірусу в Ірані подає портал WorldOmeter.

Цікаво В Ірані понад 700 людей померли, бо лікували коронавірус алкоголем

Станом на 1 травня в азіатській країні підтвердили вже 95 тисяч 646 випадків захворювання на коронавірус. За цим показником країна є дев'ятою у світі та першою в Азії.

Внаслідок захворювання в Ірані померла вже 6 тисяч 91 людина. Цей показник поки 10 у світі. Нині там досі є 13 тисяч 237 активних випадків захворювання на коронавірус.

Та найгірше те, що Іран ризикує стати країною, яка чи не найдовше бореться з коронавірусом. Так, там уже третій місяць поспіль фіксують понад 1 тисячу нових випадків захворювання за добу.

Вперше це сталося ще 6 березня. Відтоді було лише кілька винятків, коли фіксували менше випадків – 8, 9 і 21 березня, а також 27 і 30 квітня.

Хоча пік пандемії Іран пройшов ще на початку квітня, коли за добу фіксували по 3 тисячі нових випадків захворювання, в останні два тижні кількість нових випадків майже не зменшується.

Разом з тим зменшується кількість активних випадків. Лише з 19 квітня – на 6,5 тисячі людей. Нині майже 3 тисячі хворих в Ірані досі у важкому стані.