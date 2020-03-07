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В Ісландії оголосили надзвичайний стан через спалах коронавірусу

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В Ісландії оголосили надзвичайний стан через спалах коронавірусу / Getty Images

В Ісландії оголосили надзвичайний стан після того, як двоє людей заразилися новим видом коронавірусу на території країни. Всього підтверджено 43 випадки.

Як пише видання Iceland Monitor, в Ісландії підтвердили шість нових випадків захворювання коронавірусом. Двоє з осіб заразилися в Ісландії.

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Це перший випадок зараження вірусом на території країни, відтак був оголошений надзвичайний стан. Раніше коронавірус був зафіксований лише у тих людей, які відвідували Італію та Австрію.

Двома інфікованими на території Ісландії стали чоловік і жінка, яким близько 50-60 років.  Наразі надзвичайний стан не вплине на життя громадськості.

Заборона на публічні зібрання, ймовірно, є одним з найбільш ефективних інструментів, які ми маємо в нашому арсеналі, щоб уповільнити поширення вірусу, і ми повинні застосовувати його правильно і максимально ефективно,
– сказав правоохоронець Видир Рейніссон.

що варто знати про коронавірус
Коронавірус у цифрах / інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Ісландія
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