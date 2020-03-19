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В Іспанії через коронавірус націоналізували приватні лікарні

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Коронавірус в Іспанії / pixabay.com

Міністерство охорони здоров'я Іспанії оголосило, що через пандемію коронавірусу всі приватні медичні заклади переходять під державний контроль до подальших розпоряджень.

Про тимчасову націоналізацію іспанських лікарень повідомило видання Politico.

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Регіональні органи влади отримали повноваження брати під контроль всі громадські будівлі та переобладнувати їх під медичні центри.

Студентів останніх курсів медичних університетів залучать до роботи у лікарнях на час пандемії.

Що відомо про поширення коронавірусу в Іспанії? Минулого тижня Іспанія, яка є однією з найбільш уражених коронавірусом країн світу, оголосила надзвичайний стан – закрили всі заклади освіти, ресторани, бари, магазини та громадські місця. Працюють лише продуктові супермаркети та аптеки. В Іспанії загинули близько 600 хворих. Загалом кількість хворих в країні – понад 15 тисяч.

Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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