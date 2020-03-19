В Іспанії через коронавірус націоналізували приватні лікарні
Міністерство охорони здоров'я Іспанії оголосило, що через пандемію коронавірусу всі приватні медичні заклади переходять під державний контроль до подальших розпоряджень.
Про тимчасову націоналізацію іспанських лікарень повідомило видання Politico.
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Регіональні органи влади отримали повноваження брати під контроль всі громадські будівлі та переобладнувати їх під медичні центри.
Студентів останніх курсів медичних університетів залучать до роботи у лікарнях на час пандемії.
Що відомо про поширення коронавірусу в Іспанії? Минулого тижня Іспанія, яка є однією з найбільш уражених коронавірусом країн світу, оголосила надзвичайний стан – закрили всі заклади освіти, ресторани, бари, магазини та громадські місця. Працюють лише продуктові супермаркети та аптеки. В Іспанії загинули близько 600 хворих. Загалом кількість хворих в країні – понад 15 тисяч.
Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу
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