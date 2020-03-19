В Іспанії кожні 16 хвилин помирає хворий від коронавірусу: король звернувся до нації
Пандемія коронавірусу в Іспанії далека від свого піку, кількість смертельних випадків продовжує наростати. За останню добу в Іспанії виявили 3431 інфікованого. Протягом доби померли вже понад 170 людей.
Особливо важка ситуація у Мадриді, на який припадає більша частина смертельних випадків. У лікарнях столиці Іспанії перебувають 3006 пацієнтів, повідомляє видання El Pais.
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Сьогодні у Країні Басків від коронавірусу померла медсестра. Це перший випадок смерті медичного працівника на території Іспанії.
Із телезверненням до нації виступив король Іспанії Філіп VI. Він закликав до єдності і солідарності у ці важкі часи і висловив упевненість, що Іспанія переможе.
Король Іспанії Філіпп звернувся до іспанців / Фото El Pais
Важливо! Вчора у Мадриді померло 88 осіб з коронавірусу. Всього за період пандемії в Іспанії від коронавируса померли понад 800 людей. Загалом одужали 1 107 осіб, за минулу добу – лише 26.
Що відомо про поширення коронавірусу в Іспанії
- Іспанія стала другою після Італії країною в Європі за кількістю випадків зараження новим видом коронавірусу. Станом на 19 березня, в Іспанії зафіксовано 17 147 випадків зараження.
- Минулого тижня влада оголосила надзвичайний стан – закрили всі заклади освіти, ресторани, бари, магазини та громадські місця. Працюють лише продуктові супермаркети та аптеки.
- Міністерство охорони здоров'я Іспанії оголосило, що через пандемію коронавірусу всі приватні медичні заклади переходять під державний контроль до подальших розпоряджень.
- Регіональні органи влади отримали повноваження брати під контроль всі громадські будівлі та переобладнувати їх під медичні центри.
- Студентів останніх курсів медичних університетів залучать до роботи у лікарнях на час пандемії.
- Окрім того, президент Каталонії Кім Торра також отримав позитивний результат на коронавірус.