В Іспанії кожні 16 хвилин помирає хворий від коронавірусу: король звернувся до нації

Пандемія коронавірусу в Іспанії далека від свого піку, кількість смертельних випадків продовжує наростати. За останню добу в Іспанії виявили 3431 інфікованого. Протягом доби померли вже понад 170 людей.

Особливо важка ситуація у Мадриді, на який припадає більша частина смертельних випадків. У лікарнях столиці Іспанії перебувають 3006 пацієнтів, повідомляє видання El Pais.

До теми В Іспанії через коронавірус націоналізували приватні лікарні

Сьогодні у Країні Басків від коронавірусу померла медсестра. Це перший випадок смерті медичного працівника на території Іспанії.

Із телезверненням до нації виступив король Іспанії Філіп VI. Він закликав до єдності і солідарності у ці важкі часи і висловив упевненість, що Іспанія переможе.



Король Іспанії Філіпп звернувся до іспанців / Фото El Pais

Важливо! Вчора у Мадриді померло 88 осіб з коронавірусу. Всього за період пандемії в Іспанії від коронавируса померли понад 800 людей. Загалом одужали 1 107 осіб, за минулу добу – лише 26.

Що відомо про поширення коронавірусу в Іспанії