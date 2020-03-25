В Іспанії від коронавірусу померло більше людей, ніж в Китаї

За добу в Іспанії померли 738 людей з діагнозом Covid-19, а загальна кількість смертей збільшилася до 3434 осіб.

Кількість смертельних випадків від коронавірусу в Іспанії перевищила смертність від інфекції в Китаї. Про це повідомляє Independent.

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Іспанія на другому місці у світі за смертністю від Covid-19

Так, за останню добу в Іспанії померло ще 738 осіб, а загальна кількість летальних випадків від Covid-19 зросла до 3 434 осіб.

Згідно з останніми даними, у Китаї за весь час спалаху вірусу померли 3285 осіб.

Тенденція зараження збільшилася на 20%

Міністерство охорони здоров'я Іспанії також заявило про 20% приріст заражених від учора. Так, коронавірусом інфікувалися майже 8 тисяч іспанців, доводячи загальне число заражених в країні до 47 610 людей.

Що відомо про коронавірус в Іспанії?Загальна кількість хворих на Covid-19 в країні складає 47 610 – наразі це друга після Італії європейська країна за кількістю випадків коронавірусу. Іспанія оголосила карантин на території усієї країни з 15 березня. Жителям можна виходити з дому лише для того, щоб придбати їжу, ліки, їздити на роботу, відвідувати лікарні та банки, а також здійснювати поїздки, пов'язані з доглядом за дітьми та літніми людьми. Президент Каталонії Кім Торра також отримав позитивний результат на коронавірус.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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