В Італії не зафіксовано випадків зараження українців коронавірусом

У посольства України в Італії немає інформації про випадки зараження українців коронавірусом Covid-2019.

Про це розповіла керівник Офісу комунікацій Кабінету міністрів Тетяна Коврига під час брифінгу МОЗ та прикордонників щодо протидії коронавірусу.

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Керівник Офісу комунікацій Кабінету міністрів Тетяна Коврига “Стосовно наших громадян в Мілані: за інформацією генерального консульства України в Мілані – в Північній Італії, станом на 9 ранку 24 лютого, інформації про зараження коронавірусом громадян України не надходило”.

За її словами посольство України в Італії, і головне консульство в Мілані та Неаполі цілодобово працюють із громадянами на зв’язку стосовно ситуації. Вона додала, що вже запущені три гарячі лінії для громадян.

Яка ситуація в Італії з коронавірусом

В країні продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. Так, станом на 24 лютого вже відомо про 215 випадків зараження, 18 людей перебувають у реанімації, 6 людей померли. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах.

Найбільша кількість хворих в італійських регіонах Ломбардії і Венето.

Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий. У муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки ув'язнення.



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

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