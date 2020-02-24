В Італії не зафіксовано випадків зараження українців коронавірусом
У посольства України в Італії немає інформації про випадки зараження українців коронавірусом Covid-2019.
Про це розповіла керівник Офісу комунікацій Кабінету міністрів Тетяна Коврига під час брифінгу МОЗ та прикордонників щодо протидії коронавірусу.
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За її словами посольство України в Італії, і головне консульство в Мілані та Неаполі цілодобово працюють із громадянами на зв’язку стосовно ситуації. Вона додала, що вже запущені три гарячі лінії для громадян.
Яка ситуація в Італії з коронавірусом
В країні продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. Так, станом на 24 лютого вже відомо про 215 випадків зараження, 18 людей перебувають у реанімації, 6 людей померли. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах.
Найбільша кількість хворих в італійських регіонах Ломбардії і Венето.
Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий. У муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки ув'язнення.
Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу
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