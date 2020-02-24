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В Італії не зафіксовано випадків зараження українців коронавірусом

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В Італії немає хворих українців на коронавірус / nachedeu.com/

У посольства України в Італії немає інформації про випадки зараження українців коронавірусом Covid-2019.

Про це розповіла керівник Офісу комунікацій Кабінету міністрів Тетяна Коврига під час брифінгу МОЗ та прикордонників щодо протидії коронавірусу.

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Керівник Офісу комунікацій Кабінету міністрів Тетяна Коврига
“Стосовно наших громадян в Мілані: за інформацією генерального консульства України в Мілані – в Північній Італії, станом на 9 ранку 24 лютого, інформації про зараження коронавірусом громадян України не надходило”.

За її словами посольство України в Італії, і головне консульство в Мілані та Неаполі цілодобово працюють із громадянами на зв’язку стосовно ситуації. Вона додала, що вже запущені три гарячі лінії для громадян.

Яка ситуація в Італії з коронавірусом

В країні продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. Так, станом на 24 лютого вже відомо про 215 випадків зараження, 18 людей перебувають у реанімації, 6 людей померли. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах.

Найбільша кількість хворих в італійських регіонах Ломбардії і Венето.

Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий. У муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки ув'язнення.


Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Здоров'я Лікування
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