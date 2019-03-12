В Італії невакцинованим дітям заборонили ходити до школи

В Італії, згідно з новим законом, діти не можуть відвідувати школу, якщо вони не можуть довести, що були правильно вакциновані. Відповідне рішення було ухвалене після кількох місяців національних дебатів щодо примусової вакцинації.

Окрім того, батьки невакцинованих дітей можуть отримати штраф на суму до 500 євро, якщо вони примусово відправлятимуть своїх дітей до школи, передає сайт BBC.

Читайте також: Ще в одному місті дітям без щеплень заборонять відвідувати навчальні заклади

Зокрема, у Болоньї місцеві органи влади надіслали листи батькам про заборону відвідувати школу близько 300 дітям.

Зазначається, що діти віком до 6 років будуть виключені з дитячого садка без доказу вакцинації за новими правилами. Дітям віком від 6 до 16 років не можна заборонити відвідувати школу, але їх батьки отримають значні штрафи, якщо вони не завершать обов'язковий курс вакцинації.

Новий "закон Лоренціна" прийняли внаслідок сплеску випадків кору. До того ж, італійські чиновники вважають, що рівень вакцинації серед населення покращився з моменту введення нових правил.

Що відомо про "закон Лоренціна"? Це закон імені колишньої міністерки охорони здоров'я Беартіче Лоренцін, яка і запровадила його. За законом, діти повинні отримати низку обов'язкових імунізацій, перш ніж відвідувати школу. Йдеться про щеплення від вітряної віспи, поліомієліту, кору, епідемічного паротиту та краснухи.

Новий закон був ухвалений для того, щоб підвищити рівень вакцинації в Італії з 80% до 95%, на яких наполягає Всесвітня організація охорони здоров'я.

Порогова величина 95% – це той рівень, який робить розповсюдження хвороби малоймовірним, тим самим захищаючи тих, хто не може бути вакцинований. Це стосується немовлят, яким ще рано робити вакцинацію, або тих, хто має медичну заборону.

Заборона в Україні відвідувати школу невакцинованим дітям 6 вересня Міністерство освіти та науки спільно з МОЗ видало указ, у якому йдеться, що невакцинованих дітей не впускатимуть на заняття у школи та дитячі садки. У документі йдеться про те, що захворюваність на кір, краснуху, епідемічний паротит, кашлюк, дифтерію набуває загрозливого характеру, про що свідчить чергування періодів підйому і спаду захворюваності. Тому дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.