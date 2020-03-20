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В Італії підтвердили третю смерть українки від коронавірусу

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В Італії підтвердили третю смерть українки від коронавірусу / Unsplash

В Італії результати тестів підтвердили смерть третьої громадянки України від коронавірусу Covid-19.

Про це пише видання "Європейська правда" з посиланням на власні джерела.

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Йдеться, що 60-річна українка померла у місті Бергамо раніше, але результати аналізів на коронавірус стали відомі у п’ятницю, 20 березня.

В Італії запроваджено порядок, за яким тести на коронавірус проводять також після смерті. 

Станом на 20 березня в Італії зафіксували понад 47 021 хворих на коронавірус Covid-19. Померло 4 032 людей, одужали – 5 129. До порівняння в Китаї одужали вже 71 тисяча і два дні поспіль не фіксували нових випадків.

13 березня померла перша українка на території Італії Раїса Малишева, їй було 66 років.19 березня стало відомо про смерть другої українки, яка родом з Львівщини, від коронавірусу. 

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Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Теги: Здоров'я Здорове життя
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