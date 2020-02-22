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В Італії помер перший європеєць від коронавірусу

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В Італії помер перший європеєць від коронавірусу / Getty Images

В Італії, де станом на 22 лютого зафіксовано 17 випадків зараження новим видом коронавірусу, помер 78-річний чоловік.

Про це повідомляє агентство ANSA. Батька трьох дітей Адріано Тревісана госпіталізували у важкому стані до лікарні Ск'явонія, де чоловік згодом помер. 

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Це перший випадок смерті європейця від китайського коронавірусу і друга на території Європи. Раніше було відомо про те, що китаянка померла у Франції.

Голова регіону Венето заявив, що навколо села, у якому жив італієць, створять "санітарне кільце" і перевірять усіх жителів. 

Наразі в Італії зафіксовано 17 випадків зараження Covid-2019, незважаючи на те, що ця країна є єдиною у Європі, де заборонили рейси до Китаю, Гонконгу та ще декількох країн у рамках безпеки.

Крім того, понад 150 осіб у регіоні Ломбардії перебувають на карантині.

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Що відомо про коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус 2020 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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