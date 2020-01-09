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В Китаї стався спалах невідомої форми пневмонії

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Спалах пневмонії в Китаї / sm-news.ru

У Китаї зафіксували спалах невідомої пневмонії у місті Ухань, кількість хворих зросла до 59 осіб. Семеро хворих перебувають у важкому стані.

Ще 163 людини перебувають на карантині, всі вони мали близький контакт з хворими, повідомляє CNN. Інформації про загиблих наразі немає. 

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У більшості випадків хворі скаржаться на лихоманку, у деяких проблеми з диханням. Рентгенографія грудної клітини показує, що в окремих випадках хвороба вражає легені. 

Перші випадки зараження трапилися в кінці грудня минулого року. Крім Китаю спалахи загадкової хвороби діагностували у 38 осіб  в Гонконзі й один випадок в Сінгапурі.

Що викликало невідому пневмонію?

Китайські епідеміологи встановили, що збудником спалаху пневмонії в китайському місті Ухань став новий вид коронавірусу. Про це  повідомило Центральне телебачення Китаю.

В результаті лабораторних досліджень фахівцям вдалося не тільки виявити новий вірус, але і встановити весь його геном. Нуклеїновий аналіз підтвердив 15 випадків зараження цим видом коронавірусу. 

У Китаї раніше кілька разів фіксувалися спалахи атипової пневмонії. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, за час епідемії у 2002-2003 роках в материковому Китаї від захворювання померли близько 350 осіб.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Китай Лікування Медицина Епідемія
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