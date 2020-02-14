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В КНДР розстріляли чиновника, який порушив правила карантину через коронавірус, – ЗМІ

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В КНДР розстріляли чиновника, який порушив правила карантину через коронавірус

У Північній Кореї чиновник був страчений за порушення карантинних заходів в зв'язку з поширенням смертельного коронавірусу з Китаю.

Про це повідомило південнокорейське видання Dong-A Ilbo з посиланням на джерела в КНДР.

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Як йдеться у джерелі, чиновник на початку лютого повернувся з робочої поїздки в Китай і був поміщений в карантин. Чоловік вирішив відвідати громадську лазню, що стало порушенням умов утримання карантину. Через це його затримали і розстріляли.

Раніше лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що він буде керуватися військовим законодавством проти будь-якого несанкціонованого виїзду із зазначеної території під час карантину. Жорсткі карантинні заходи діють в Північній Кореї з початку лютого.

Офіційного підтвердження про страту людини наразі немає. Додамо, що до подібних новин про страти в КНДР треба обережно ставитися, адже правдивість інформації вкрай складно перевірити через закритість Північної Кореї. 

23 січня Північна Корея закрила свій кордон через спалах смертельної пневмонії, яку викликає новий вид коронавірусу. У такий спосіб влада спробувала врятувати мешканців країни від захворювання. Однак, як відомо, у країні вже зафіксовано перший випадок зараження.

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

  • Станом на 14 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1383 людини. Загальна кількість інфікованих – понад 64 тисячі осіб по всьому світу.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.
  • Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
  • Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.


Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус 2020 КНДР Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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