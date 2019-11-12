В мозку знайшли рецептори поганого настрою

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Відкриття допоможе вдосконалити антидепресанти
Відкриття допоможе вдосконалити антидепресанти / unsplash.com

Міжнародна група вчених виявила в людському мозку рецептор, який може відповідати за поганий настрій.

Дослідники з Австралії, Канади, Угорщини та Франції близько восьми років вивчали медіальну хабенулу – ділянку в таламічній частині головного мозку. З'ясувалося, що вона принципово важлива для метаболізму і розподілу глутамату, субстанції P і ацетилхоліну.

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Ця ділянка мозку залучена в системі винагороди, а саме, в розвитку поведінки, яка виникає у відповідь на шкідливі стимули та ті, які викликають відторгнення.

Знайшли ділянку в мозку, яка робить людей тривожними
Знайшли ділянку в мозку, яка робить людей тривожними

На мембранах клітин медіальної хабенули розміщені безліч NMDA-рецепторів глутамату. Ці молекули відповідають за синаптичну пластичність, яка необхідна для процесів запам'ятовування і навчання.

Відомо, що NMDA-рецептори активуються глутаматом і гліцином. Тепер же вчені виявили різновид цих рецепторів, яким для активації досить гліцину. Їх позначили як молекули GluN1 / GluN3A.

Ці рецептори в великій кількості експресуються на нейронах медіальної хабенули мишей. Коли ці молекули придушувалися у лабораторних гризунів, вони відчували менше тривоги або ставали менш активними.

Вчені відзначають, що відкриття цих рецепторів допоможе розробити нові антидепресанти.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Медицина Новини Здоров'я Здоров'я Мозок Депресія Психологія
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