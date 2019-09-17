В організмі дітей виявили небезпечні речовини

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В організмі дітей виявили небезпечні речовини
В організмі дітей виявили небезпечні речовини / christianpalsblog.com

У всіх в організмі маленький дітей та підлітків виявили сліди речовин, що входять до складу полімерних матеріалів.

Федеральне відомство Німеччини з охорони навколишнього середовища та Інститутом Роберта Коха провели дослідження за участю 2,5 тисячі дітей віком від 3 до 17 років, інформує німецьке видання Der Spiegel.

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В аналізах сечі 97-100% учасників були виявлені сліди 11 з 15 досліджуваних речовин. Переважно в аналізах виявили сліди пластифікаторів, які містяться у пластику.

Найбільше вражені до потрапляння часток маленькі діти.

Особливо небезпечним є потрапляння перфтороктанової кислоти (ПФОК) до організму. 

 
ПФОК – чим небезпечна

Токсична та канцерогенна речовина є причиною розвитку раку печінки та репродуктивних органів у тварин. Після потрапляння в організм людини ПФОК залишається там протягом чотирьох років, сприяючи мутацій клітин та онкологічних утворень. 

ПФОК входить до складу верхнього одягу і захисного шару сковорідок

У 20% учасників її зміст перевищував гранично допустиму концентрацію, у маленьких дітей її кількість була навіть вищою.

Вчені знайшли канцерогенну речовину ПФОК в організмі дітей
Вчені знайшли канцерогенну речовину ПФОК в організмі дітей

Досліди над тваринами виявили, що речовина мала канцерогенний вплив і порушувала фертильність. У ЄС заборона на використання цієї речовини набере чинності у 2020 році.

Дослідження показує збільшення вмісту в організмі дітей замінників раніше заборонених хімікатів. За словами вчених, це є критичним сигналом.

Необхідно вивчити, як саме хімікати потрапляють в організм. Хімікати містяться в косметиці, дитячих іграшках та медичній продукції.

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Теги: Лікування Здоров'я Новини Здоров'я дослідження
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