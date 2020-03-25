В США схвалили перші ліки проти коронавірусу

Тепер лікарі в США можуть лікувати найважчих хворих на коронавірус за допомогою плазми крові. Її потрібно брати від тих, хто вже одужав від Covid-2019.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило використовувати плазму пацієнтів, які одужали від коронавірусу, для лікування найважчих хворих, пише The Daily Mail.

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Мова лише про тих, хто перебуває в критичному стані й потребує використання штучної вентиляції легенів. Плазма крові містить антитіла, які виробляються в організмі людини для боротьби з хворобою.

Активні переливання плазми допомагають йому хворим посилити імунну реакцію на інфекцію і здолати патоген.

Застосування плазми крові для лікування коронавірусу

Переливання плазми використовуються медициною не перший вік, і медики Китаю активно застосовували цю методику для боротьби з коронавірусом.

Масштабне застосування цього методу стримується з однієї причини – немає такої кількості донорів. Саме тому плазма буде використовуватися тільки для лікування найважчих пацієнтів.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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