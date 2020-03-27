В Україні підтвердили 218 випадків зараження Covid-19

В Україні лабораторно підтвердили понад 200 випадків зараження новим видом коронавірусу. З летальних випадків зафіксовано 5.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Всього, станом на ранок 27 березня, в Україні підтвердили 218 випадків.

Читайте також На Рівненщині виявили 9 випадків зараження коронавірусом

Ляшко додав, що кількість хворих вікової групи від 18 до 40 років складає 50%.

"Це означає про те, що старша вікова група прислухається до наших порад. А люди від 18 до 40 років ще зневажливо ставляться до ситуації", – додав заступник голови МОЗ.

Кількість випадків в українських областях:

Вінницька область — 5 випадок;

Волинська область. — 2 випадки;

Дніпропетровська область — 3 випадки;

Донецька область — 2 випадок;

Запорізька область — 8 випадків;

Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;

Закарпатська область – 1 випадок;

Івано-Франківська область — 24 (2 летальних) випадків;

Київська область — 32 випадки;

Рівненська область – 9 випадків;

Львівська область — 3 випадки;

Луганська область — 1;

Одеська область — 4;

Тернопільська область — 25 випадків (1 летальний;

Херсонська область — 1 випадок;

Чернівецька область — 47 (1 летальний) випадки;

Черкаська область — 2 випадки;

Київ – 47 випадки.



Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

​Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.