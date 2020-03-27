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В Україні підтвердили 218 випадків зараження Covid-19

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В Україні підтвердили 218 випадків зараження Covid-19 / Getty Images

В Україні лабораторно підтвердили понад 200 випадків зараження новим видом коронавірусу. З летальних випадків зафіксовано 5.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Всього, станом на ранок 27 березня, в Україні підтвердили 218 випадків.

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Ляшко додав, що кількість хворих вікової групи від 18 до 40 років складає 50%. 

"Це означає про те, що старша вікова група прислухається до наших порад. А люди від 18 до 40 років ще зневажливо ставляться до ситуації", – додав заступник голови МОЗ.

Кількість випадків в українських областях:

  • Вінницька область — 5 випадок;
  • Волинська область. — 2 випадки;
  • Дніпропетровська область — 3 випадки;
  • Донецька область — 2 випадок;
  • Запорізька область — 8 випадків;
  • Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
  • Закарпатська область – 1 випадок;
  • Івано-Франківська область — 24 (2 летальних) випадків;
  • Київська область — 32 випадки;
  • Рівненська область – 9 випадків;
  • Львівська область — 3 випадки;
  • Луганська область — 1;
  • Одеська область — 4;
  • Тернопільська область — 25 випадків (1 летальний;
  • Херсонська область — 1 випадок;
  • Чернівецька область — 47 (1 летальний) випадки;
  • Черкаська область — 2 випадки;
  • Київ – 47 випадки.


Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус в Україні Здорове життя
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