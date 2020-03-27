В Україні підтвердили 218 випадків зараження Covid-19
В Україні лабораторно підтвердили понад 200 випадків зараження новим видом коронавірусу. З летальних випадків зафіксовано 5.
Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Всього, станом на ранок 27 березня, в Україні підтвердили 218 випадків.
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Ляшко додав, що кількість хворих вікової групи від 18 до 40 років складає 50%.
"Це означає про те, що старша вікова група прислухається до наших порад. А люди від 18 до 40 років ще зневажливо ставляться до ситуації", – додав заступник голови МОЗ.
Кількість випадків в українських областях:
- Вінницька область — 5 випадок;
- Волинська область. — 2 випадки;
- Дніпропетровська область — 3 випадки;
- Донецька область — 2 випадок;
- Запорізька область — 8 випадків;
- Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
- Закарпатська область – 1 випадок;
- Івано-Франківська область — 24 (2 летальних) випадків;
- Київська область — 32 випадки;
- Рівненська область – 9 випадків;
- Львівська область — 3 випадки;
- Луганська область — 1;
- Одеська область — 4;
- Тернопільська область — 25 випадків (1 летальний;
- Херсонська область — 1 випадок;
- Чернівецька область — 47 (1 летальний) випадки;
- Черкаська область — 2 випадки;
- Київ – 47 випадки.
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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