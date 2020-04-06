В Україні 1319 людей захворіли на коронавірус

Скільки людей захворіли на коронавірус / unsplash.com

Станом на 9:00 6 квітня в Україні підтвердили 1319 випадків COVID-19.Через ускладнення спричинені коронавірусом померли 38 людей. Ще 28 пацієнтам вдалося одужати. За минулу добу зафіксували 68 нових випадків.