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В Україні 1319 людей захворіли на коронавірус

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Скільки людей захворіли на коронавірус / unsplash.com

Станом на 9:00 6 квітня в Україні підтвердили 1319 випадків COVID-19.Через ускладнення спричинені коронавірусом померли 38 людей. Ще 28 пацієнтам вдалося одужати. За минулу добу зафіксували 68 нових випадків.

Про це повідомив Центр Громадського здоров'я України.

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Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях:

  • Вінницька область — 75 випадків;
  • Волинська область — 24 випадки;
  • Дніпропетровська область — 14 випадків;
  • Донецька область — 9 випадків;
  • Житомирська область — 11 випадків;
  • Закарпатська область — 35 випадків;
  • Запорізька область — 41 випадок;
  • Івано-Франківська область — 116 випадків;
  • Кіровоградська область — 41 випадок;
  • Київ — 234 випадки;
  • Київська область — 91 випадок;
  • Львівська область — 27 випадків;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Одеська область — 27 випадків;
  • Полтавська область — 11 випадків;
  • Рівненська область — 39 випадків;
  • Сумська область — 51 випадок;
  • Тернопільська область — 160 випадків;
  • Харківська область — 1 випадок;
  • Херсонська область — 10 випадків;
  • Хмельницька область — 10 випадків;
  • Чернівецька область — 220 випадків;
  • Черкаська область — 62 випадки;
  • Чернігівська область — 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження зразків проводила вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України, а також обласні лабораторії.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини України Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Медицина Коронавірус COVID-19 Лікування
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