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В Україні 669 випадків COVID-19, 17 людей померли

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В Україні 669 випадків COVID-19 / GettyImages

Від учорашнього вечора кількість інфікованих зросла на 24 особи. Миколаївська область і надалі залишається єдиною, де коронавірус не підтвердили.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Лише пізно ввечері 31 березня кількість випадків сягала 645.

Актуально Миколаївська область досі тримається: наразі жодного зафіксованого випадку коронавірусу

За цілу добу 31 березня було зафіксовано 120 нових інфікувань. Найбільше випадків за добу було у Києві, на Тернопільщині та у Чернівцях.

Загалом в Україні вже 17 осіб померли від COVID-19, а 10 пацієнтів одужали. 

Найбільше підтверджень наразі у Чернівецькій, Тернопільській, Київській, Івано-Франківській областях та в столиці. За сотню випадків перевалило поки лише у Києві та на Буковині.

Географія поширення за регіонами:

  • Вінницька область — 49 випадків;
  • Волинська область — 7 випадків;
  • Дніпропетровська область — 9 випадків;
  • Донецька область — 6 випадків;
  • Житомирська область — 5 випадків;
  • Закарпатська область — 1 випадок;
  • Запорізька область — 13 випадків;
  • Івано-Франківська область — 64 випадки;
  • Кіровоградська область — 6 випадків;
  • м. Київ — 134 випадки;
  • Київська область — 57 випадків;
  • Львівська область — 6 випадків;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Одеська область — 12 випадків;
  • Полтавська область — 2 випадки;
  • Рівненська область — 15 випадків;
  • Сумська область — 19 випадків;
  • Тернопільська область — 98 випадків;
  • Харківська область — 1 випадок;
  • Херсонська область — 1 випадок;
  • Хмельницька область — 3 випадки;
  • Чернівецька область — 104 випадки;
  • Черкаська область — 52 випадки;
  • Чернігівська область — 2 випадки.

Інформація з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутня.

Симптоми коронавірусу
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Вероніка Климська
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Лікування Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Новини України Карантин в Україні 2020
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