В Україні 669 випадків COVID-19, 17 людей померли

Від учорашнього вечора кількість інфікованих зросла на 24 особи. Миколаївська область і надалі залишається єдиною, де коронавірус не підтвердили.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Лише пізно ввечері 31 березня кількість випадків сягала 645.

Актуально Миколаївська область досі тримається: наразі жодного зафіксованого випадку коронавірусу

За цілу добу 31 березня було зафіксовано 120 нових інфікувань. Найбільше випадків за добу було у Києві, на Тернопільщині та у Чернівцях.

Загалом в Україні вже 17 осіб померли від COVID-19, а 10 пацієнтів одужали.

Найбільше підтверджень наразі у Чернівецькій, Тернопільській, Київській, Івано-Франківській областях та в столиці. За сотню випадків перевалило поки лише у Києві та на Буковині.

Географія поширення за регіонами:

Вінницька область — 49 випадків;

Волинська область — 7 випадків;

Дніпропетровська область — 9 випадків;

Донецька область — 6 випадків;

Житомирська область — 5 випадків;

Закарпатська область — 1 випадок;

Запорізька область — 13 випадків;

Івано-Франківська область — 64 випадки;

Кіровоградська область — 6 випадків;

м. Київ — 134 випадки;

Київська область — 57 випадків;

Львівська область — 6 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Одеська область — 12 випадків;

Полтавська область — 2 випадки;

Рівненська область — 15 випадків;

Сумська область — 19 випадків;

Тернопільська область — 98 випадків;

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 1 випадок;

Хмельницька область — 3 випадки;

Чернівецька область — 104 випадки;

Черкаська область — 52 випадки;

Чернігівська область — 2 випадки.

Інформація з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутня.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу