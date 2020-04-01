В Україні 669 випадків COVID-19, 17 людей померли
Від учорашнього вечора кількість інфікованих зросла на 24 особи. Миколаївська область і надалі залишається єдиною, де коронавірус не підтвердили.
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Лише пізно ввечері 31 березня кількість випадків сягала 645.
Актуально Миколаївська область досі тримається: наразі жодного зафіксованого випадку коронавірусу
За цілу добу 31 березня було зафіксовано 120 нових інфікувань. Найбільше випадків за добу було у Києві, на Тернопільщині та у Чернівцях.
Загалом в Україні вже 17 осіб померли від COVID-19, а 10 пацієнтів одужали.
Найбільше підтверджень наразі у Чернівецькій, Тернопільській, Київській, Івано-Франківській областях та в столиці. За сотню випадків перевалило поки лише у Києві та на Буковині.
Географія поширення за регіонами:
- Вінницька область — 49 випадків;
- Волинська область — 7 випадків;
- Дніпропетровська область — 9 випадків;
- Донецька область — 6 випадків;
- Житомирська область — 5 випадків;
- Закарпатська область — 1 випадок;
- Запорізька область — 13 випадків;
- Івано-Франківська область — 64 випадки;
- Кіровоградська область — 6 випадків;
- м. Київ — 134 випадки;
- Київська область — 57 випадків;
- Львівська область — 6 випадків;
- Луганська область — 3 випадки;
- Одеська область — 12 випадків;
- Полтавська область — 2 випадки;
- Рівненська область — 15 випадків;
- Сумська область — 19 випадків;
- Тернопільська область — 98 випадків;
- Харківська область — 1 випадок;
- Херсонська область — 1 випадок;
- Хмельницька область — 3 випадки;
- Чернівецька область — 104 випадки;
- Черкаська область — 52 випадки;
- Чернігівська область — 2 випадки.
Інформація з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутня.
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