В Україні хочуть заборонити продаж енергетиків неповнолітнім

У Верховній Раді України зареєстровано проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо сприяння здоровому способу життя дітей та підлітків (№10117), яким пропонується заборонити споживання енергетичних напоїв неповнолітніми.

Також нардепи хочуть змінити маркування енергетичних напоїв. На видимій стороні етикетки буде зазначатися застереження щодо вживання енергетичних напоїв неповнолітніми, вагітними жінками, жінками, які годують груддю, особами, які страждають серцево-судинними захворюваннями, захворюваннями ендокринної та центральної нервової системи, а також небезпеки вживання енергетичних напоїв у поєднанні з алкоголем.

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Депутати хочуть заборонити розливання енергетиків в тару більшу, ніж 0,33 літри. А енергетичні напої, в яких міститься алкоголь взагалі планують заборонити.

Також законом встановлюються, що енергетичний напій – це газований або негазований напій (за винятком чаю, кави та напоїв на основі кавових та чайних екстрактів), який містить кофеїн з будь-якого джерела походження у кількості, що перевищує 150 мг/л та/або інші компоненти, які стимулюють центральну нервову систему.

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