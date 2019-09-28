В Україні народилися сіамські близнюки – вперше за останні 7 років

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У Чернівцях народилися сіамські близнюки
У Чернівцях народилися сіамські близнюки / promin.cv.ua (ілюстративне фото)

У Чернівцях народилися дівчатка-сіамські близнюки. У немовлят одне тіло, але дві голови. Востаннє в Україні сіамські близнюки народилися 2012 року.

Сіамські близнюки народилися у ніч на 28 вересня у пологовому будинку №2, розповів виданню УНІАН головний лікар медзакладу Альберт Куріцин. У породіллі – жительки Чернівецької області – це була перша вагітність.

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Сіамські близнюки були діагностовані внутрішньоутробно. Проте матір відмовилась від переривання вагітності, сказав головлікар.

Він додав, що жінка готувалася до пологів у Києві, однак їх довелося приймати у Чернівецькій лікарні. Пологи розпочались передчасно – в 33 тижні.

Куріцин зазначив, що цей випадок є рідкісним не лише для України, а й для світу.

Хоч я давно працюю, мені не доводилося стикатися з такою патологією,
– сказав головний лікар пологового будинку.

Зараз сіамські близнюки перебувають у пологовому будинку, однак медики готують їх до перевезення до дитячої лікарні.

За даними чернівецького сайт АСС, діти перебувають в реанімації на апаратах штучної вентиляції легень. Лікарі стверджують, що малюків обстежуватимуть, аби зрозуміти, чи можливо їх розділити.

Ймовірність народження сіамських близнюків становить приблизно 1 випадок на 200 тисяч пологів. До половини таких дітей народжуються мертвими. Рівень виживання немовлят становить 5-25%. Здебільшого сіамські близнюки мають жіночу стать (70-75% випадків).

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Теги: Здоров'я Вагітність і пологи Новини Чернівців Діти Новини України Новини Здоров'я
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