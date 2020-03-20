В України найменша кількість тестів на коронавірус серед усіх країн, які борються з пандемією

В Україні практично відсутнє тестування на коронавірус. Всього від початку пандемії в нашій державі зробили лише кілька сотень тестів. Відтак, Україна на останньому місті за кількістю зроблених тестів на Covid-19 серед всіх країн світу, які борються з пандемією. За кількістю тестів на мільйон населення ситуація ще гірша.

Такі дані глобальної та національної статистики щодо кількості випадків та випадків смерті від спалаху Covid-19 ресурсу Our World in Data.

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В Україні тестування на коронавірус методом ПЛР-дослідження здійснюється лише в одній лабораторії (ЦГЗ МОЗ).

Ще одна проблема – тестують лише хворих, які вже потрапили в лікарні з відповідними симптомами, й у випадку позитивного результату – намагаються ізолювати найближче оточення та контактних осіб таких хворих. Однак подібне реактивне тестування не зупинить пандемію!

Тому що вже зараз відомо, що більшість хворих (50%, 60%, 70% або навіть 80% від усіх носіїв вірусу) може заразити оточення, не маючи симптомів хвороби.

Важливо! Поки ізолюють хворих із симптомами та їхніх контактних осіб, хворі без симптомів продовжують заражувати здорових людей.

Всесвітня організація охорони здоров'я розкритикувала держави, які не докладають достатньо зусиль для виявлення та стримування небезпечного коронавірусу.

Глава ВООЗ підкреслив, що всі країни повинні мати можливість тестувати всіх потенційних носіїв коронавірусу. Неможливо боротися з пандемією наосліп. Необхідно знати, де відбувається зараження.

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