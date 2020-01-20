Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про те, що Україна займає одне з найперших місць в Європі за показником малюкової смертності – 7,5 на тисячу, народжених живими.

Про це пише пресслужба МОЗ. У країнах ЄС показник дитячої смертності значно нижчий – 3,4 на тисячу. Відтак зазначено, що допомога новонародженим визначена пріоритетним напрямом фінансування.

Це важливо! Перелік медичних послуг, які стануть безкоштовними з 1 квітня 2020 року

У повідомлені йдеться, що Програма медичних гарантій включає такі види медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних станах:

інтенсивна терапія;

респіраторна (дихальна) підтримка;

цілодобове парентеральне харчування;

цілодобове бактеріологічне, рентгенологічне, ультразвукове обстеження;

аудіологічний та офтальмологічний скринінг передчасно народжених дітей з гестаційним віком до 32 тижнів та вагою при народженні менше за 1500 г;

вакцинація відповідно до Національного календаря щеплень;

метаболічний скринінг у новонароджених.



В Україні один з найвищих показників дитячої смертності в Європі / Unsplash

Що відомо про продовження медичної реформи?

1 квітня 2020 року в Україні має настати найскладніший етап медичної реформи – це реформа вторинної, третинної ланки. Другий етап медичної реформи має розпочатися у 2020 році. Він передбачає гарантоване безплатне медобслуговування для пацієнтів на вторинній ланці медичної системи, тобто вузькими спеціалістами. Важливі зміни також мають відбутись у лікарнях: ремонти, модернізація обладнання, комп’ютеризація. Зміни ці обов’язкові, інакше медзаклад не отримає фінансування від Національної служби здоров’я.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.