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В Україні один з найвищих показників дитячої смертності в Європі

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В Україні один з найвищих показників дитячої смертності в Європі / Pixabay

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про те, що Україна займає одне з найперших місць в Європі за показником малюкової смертності – 7,5 на тисячу, народжених живими.

Про це пише пресслужба МОЗ. У країнах ЄС показник  дитячої смертності значно нижчий – 3,4 на тисячу. Відтак зазначено, що допомога новонародженим визначена пріоритетним напрямом фінансування.

Це важливо! Перелік медичних послуг, які стануть безкоштовними з 1 квітня 2020 року

У повідомлені йдеться, що Програма медичних гарантій включає такі види медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних станах:

  • інтенсивна терапія;
  • респіраторна (дихальна) підтримка;
  • цілодобове парентеральне харчування;
  • цілодобове бактеріологічне, рентгенологічне, ультразвукове обстеження;
  • аудіологічний та офтальмологічний скринінг передчасно народжених дітей з гестаційним віком до 32 тижнів та вагою при народженні менше за 1500 г;
  • вакцинація відповідно до Національного календаря щеплень;
  • метаболічний скринінг у новонароджених.

В Україні один з найвищих показників дитячої смертності в Європі
В Україні один з найвищих показників дитячої смертності в Європі / Unsplash

Що відомо про продовження медичної реформи?

1 квітня 2020 року в Україні має настати найскладніший етап медичної реформи – це реформа вторинної, третинної ланки. Другий етап медичної реформи має розпочатися у 2020 році. Він передбачає гарантоване безплатне медобслуговування для пацієнтів на вторинній ланці медичної системи, тобто вузькими спеціалістами. Важливі зміни також мають відбутись у лікарнях: ремонти, модернізація обладнання, комп’ютеризація. Зміни ці обов’язкові, інакше медзаклад не отримає фінансування від Національної служби здоров’я.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини України Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Діти
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