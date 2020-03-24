В Україні передбачили виготовлення тестів на коронавірус, але не передали кошти Інституту НАН

Голова комісії з біобезпеки та біозахисту при РНБО Сергій Комісаренко заявив, що українські вчені самі можуть виготовляти тести на виявлення коронавірусу. Зокрема, це передбачено указом президента, але лабораторії не отримали жодного фінансування, яке очевидно, передбачено.

На питання журналіста в ефірі одного з телеканалів, чи можна виробляти тести на виявлення коронавірусу в Україні та випускати в промислових масштабах, голова комісії з біобезпеки та біозахисту при РНБО Сергій Комісаренко заявив, що це цілком реально, але держава цього не профінансувала.

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Комісаренко зауважив, що в указі президента про введення в дію рішення РНБО щодо протидії поширенню коронавірусу записано – "зобов'язати Національну академію наук України, Інститут молекулярної біології і генетики забезпечити поставку 200 тисяч тест-систем для ПЛР-реакції, яка є точно діагностикою коронавірусу. І тут же написано – профінансувати створення таких тестів.

Сергій Комісаренко “Указ було видано ти ждень тому, ви розумієте, яким важливим в теперішніх у мовах є час, але ми не отримали досі нічого ”.

Також Комісаренко зазначив, що вітчизняні набори не тільки не гірші, а й кращі! Вони високоефективні і високочутливі, але для створення їх потрібне хоча б якесь фінансування.

Які є тести на виявлення коронавірусу

Їх є два види: експрес-тести й ПЛР-дослідження. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР або PCR) – експериментальний метод молекулярної біології, спосіб значного збільшення малих концентрацій бажаних фрагментів ДНК в біологічному матеріалі (пробі).

В Україні тестування на коронавірус методом ПЛР-дослідження здійснюється лише в одній лабораторії (ЦГЗ МОЗ).

Які є тести на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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