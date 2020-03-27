В Україні переглянуть карантинні обмеження щодо людей, які працюють
Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації планує переглянути обмеження для людей працездатного віку під час карантину. Серед інфікованих коронавірусом в Україні зростає кількість осіб віком від 18 до 50 років.
Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу у Києві.
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Мобільність населення від 18-ти до 50-ти років – велика. Це велика група ризику. Тому потрібно буде переглянути наші заходи і внести зміни до карантину, щоб впливати і на цю групу населення, щоб зменшити кількість зареєстрованих випадків,
– зазначив Ляшко.
Наразі в Україні зафіксовано 218 випадків захворювання на коронавірус, 6 людей померли, 4 – одужали.
Найбільше випадків зараження у:
- Івано-Франківській області — 24 (2 летальних) випадки;
- Київській області — 32 випадки;
- Тернопільській області — 25 випадків (1 летальний);
- Києві – 47 випадків;
- Чернівецькій області — 47 (1 летальний) випадків.
Також померла одна жінка з двох інфікованих на Житомирщині. Та один з чотирьох випадків на Сумщині виявився смертельним.
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