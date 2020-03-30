В Україні посилюють карантинні заходи

Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністра охорони здоров'я Іллі Ємця щодо посилення карантинних заходів через коронавірус. Відповідне рішення прийнято на позачерговому засіданні Уряду 29 березня.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Прийнята постанова передбачає:

Люди, які мали контакт з хворим на коронавірусну хворобу або хворіють на коронавірус та не потребують госпіталізації, зобов'язані дотримуватись режиму самоізоляції.

Люди, які відвідували країни/регіони з місцевою передачею вірусу в громаді відповідно до ситуаційних звітів ВООЗ, повинні перебувати на обсервації впродовж 14 днів з метою недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.

з метою недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України. Обласні та Київська міська державні адміністрації повинні забезпечити облаштування спеціальних закладів для організації обсервації, транспортування до них осіб, що їй підлягають, а також медичне спостереження за ними.

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Головне про коронавірус в Україні

Станом на 30 березня в Україні у МОЗ офіційно підтвердили 480 позитивних результатів на коронавірус COVID-19.

Найбільше хворих у Києві. Також значно зросла кількість нових випадків на Черкащині.

Наразі усі області, окрім Миколаївської, мають випадки зараження SARS-СoV-2.

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