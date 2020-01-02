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В Україні ще 2 людей захворіли на свинячий грип

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Грип А (H1N1) розгулює Україною / youtube.com/watch?v=yD8xNeN8DPk

На Житомирщині за тиждень зареєстрували 2 випадки лабораторно підтвердженого пандемічного грипу А (H1N1) – так званого свинячого грипу. До цього часу, 18 грудня, на Одещині від грипу A (H1N1) померла однорічна дитина, а в Харкові від цього ж грипу померли 62-річна жінка та дитина.

Загалом за тиждень на Житомирщині фіксують зниження рівня захворюваності на грип у всіх вікових групах, повідомив 2 січня обласний лабораторний центр.

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Так, на останньому тижні 2019 року на Житомирщині по медичну допомогу щодо захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції звернулись 5666 осіб. Це на 1036 хворих менше, ніж за попередній тиждень.

За минулий тиждень на грив та ГРВІ на Житомирщині захворіли 3913 дітей. Це на на 646 хворих дітей менше, ніж попереднього тижня. Кількість хворих дітей в області – 69% від усіх захворілих.

Найбільше на Житомирщині хворіють діти віком до 4-х років – 2302,9 на 100 тисяч дітей цієї вікової групи.

Що відомо про грип А (H1N1)? Його називають "свинячим грипом". Це вкрай інфекційне гостре респіраторне захворювання свиней та людей, що викликається одним з декількох вірусів свинячого грипу А. Вірус розповсюджується повітряно-крапельним шляхом, при прямому та непрямому контакті. Як правило, клінічні симптоми вірусу схожі з симптомами сезонного грипу. Але клінічна картина варіюється в широких межах – від безсимптомної інфекції до важкої пневмонії з летальними наслідками.

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Як не заразитися грипом / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Ірина Кошанська
Теги: Новини України Здоров'я Лікування Здорове життя Новини Житомира Грип в Україні Інфекція Діти
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