В Україні ще одна дитина померла від кору

В Україні від кору помер 5-річний хлопчик, що не був вакцинований через протипоказання, він не зміг подолати хворобу.

У сім’ї загиблого спершу захворів його старший брат, який також не був вакцинований, проте не мав жодних протипоказань, повідомляє Центр громадського здоров’я України.

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У відомстві нагадують про критичну необхідність формування колективного імунітету на рівні не менше 95%, аби захищати тих, хто не може отримати щеплення через протипоказання.



Захворюваність на кір в Україні та світі

Кір – що це? Інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин.

Спочатку спалаху кору (літо 2017 року) в Україні померло 40 людей, а захворіло понад 115 000 людей.



Епідемія кору

Для надійного захисту від хвороби усі діти мають вчасно отримати як першу, так і другу дозу вакцини проти кору. Ревакцинація не потрібна, якщо вам зробили таке щеплення в дитинстві (1 і 6 років).

Спочатку спалаху інфекції в Україні захворіло більше людей, ніж у всій Європі разом.

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