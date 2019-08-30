В Україні ще одна дитина померла від кору

101 Читать новость на русском
Дитина померла від кору
Дитина померла від кору / pixabay.com

В Україні від кору помер 5-річний хлопчик, що не був вакцинований через протипоказання, він не зміг подолати хворобу.

У сім’ї загиблого спершу захворів його старший брат, який також не був вакцинований, проте не мав жодних протипоказань, повідомляє Центр громадського здоров’я України.

Читайте також: Скільки людей померли від кору в Україні

У відомстві нагадують про критичну необхідність формування колективного імунітету на рівні не менше 95%, аби захищати тих, хто не може отримати щеплення через протипоказання.

Захворюваність на кір в Україні та світі
Захворюваність на кір в Україні та світі

 
Кір – що це?
Інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин.

Спочатку спалаху кору (літо 2017 року) в Україні померло 40 людей, а захворіло понад 115 000 людей. 

Епідемія кору
Епідемія кору

Для надійного захисту від хвороби усі діти мають вчасно отримати як першу, так і другу дозу вакцини проти кору. Ревакцинація не потрібна, якщо вам зробили таке щеплення в дитинстві (1 і 6 років).

Спочатку спалаху інфекції в Україні захворіло більше людей, ніж у всій Європі разом.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Оксана Маркарова: що відомо про одного з двох "старих міністрів"
сьогодні
8169
Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Кір Інфографіка Вакцинація
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Варикоз: симптоми, профілактика і лікування
27 серпня 07:49 Варикоз: симптоми, профілактика і лікування
4023
Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
24 серпня 08:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
11819
Правець: симптоми та причини важкої хвороби
19 серпня 18:40 Правець: симптоми та причини важкої хвороби
28586
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
18 серпня 13:40 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 22318
Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
17 серпня 16:41 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
Олександр Бевза 11003
Новини
Більше новин
Залиште відгук