В Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що в Україні спостерігається дефіцит хірургічних масок на ринку на тлі загострення епідемії грипу.

Про це заявив на брифінгу щодо поширення коронавірусу генеральний директор Директорату громадського здоров’я МОЗ України Андрій Скіпальський. Додамо, що в Україні наразі немає жодного підтвердженого випадку зараження вірусом з Китаю.

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Однак в Україні поширюється грип А (H1N1), який ще називають "свинячим грипом". З початку епідемічного сезону медики офіційно зафіксували смерть 15 людей від ускладнень хвороби.

У МОЗ повідомили про дефіцит хірургічних масок на ринку.

В МОЗ України відбулася зустріч з головуванням заступника міністра Віктора Ляшка з виробниками та дистриб’юторами хірургічних масок, та їх постачальниками, оскільки можна спостерігати певний дефіцит на ринку, тому були обговорені певні заходи щодо вирішення питання дефіциту на складах і в роздрібних мережах,

– повідомив Андрій Скіпальський.

Нагадаємо:

13 січня пресслужба Центру громадського здоров’я при Міністерстві здоров’я підтвердила смерть породіллі від ускладнень грипу типу А. Дитину вдалося врятувати за допомогою кесаревого розтину.

3 січня померла 55-річна жінка, яка звернулася по медичну допомогу лише на 10-й день хвороби.

Також було повідомлення від Житомирського лабораторного центру про смерть 6-річної дівчинки. Ймовірно, від ускладнень грипу.

21 січня стало відомо про ще одну смерть від "свинячого" грипу 49-річної жінки на Житомирщині. До лікарів жінка звернулася наступного дня, як захворіла і тиждень лежала в лікарні. Померла людина від ускладнень грипу – вірусної пневмонії.

23 січня на Рівненщині від грипу помер 50-річний чоловік, який 10 днів перебував у відділенні інтенсивної терапії.

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