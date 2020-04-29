В Україні створили карту з прогнозом захворюваності на COVID-19 по областях

Нещодавно YouControl презентував інтерактивну карту забезпечення лікарень першої хвилі у боротьбі з коронавірусом. Тепер аналітики представили її додатковий інструмент – прогноз захворюваності.

В оновленні інтерактивної карти медичного забезпечення можна побачити тижневий прогноз захворюваності від коронавірусу за областями України.

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Як це працює?

YouControl створив алгоритм, який вибудовує графіки потенційного поширення захворювань у кожному регіоні України. Для наочності взяті сценарії поширення Covid-19 в трьох регіонах Італії – Ломбардії, Тоскані та Сицилії. Починається відлік після п’яти підтверджених випадків коронавірусної інфекції на 100 тисяч населення.

Сценарій Тоскани – це усереднений варіант поширення захворювання, сценарій Сицилії – найспокійніший, а Ломбардії – найбільш песимістичний. Розрахунок прогнозованої кількості хворих в Україні базується на щоденній статистиці МОЗ, а для формування італійських сценаріїв використані дані ISTAT, Dipartimento della Protezione Civile.

Карта оновлюється щоденно, тож користувач може отримати інформацію про рівень захворюваності за регіонами, перемикатись між прогнозними та фактичними даними, зіставляти українські тренди зі сценаріями захворюваності у регіонах Італії. Відлік починається від реєстрації перших п’яти випадків на 100 тисяч жителів.

Аналітик YouControl Роман Корнилюк “Саме п’ять підтверджених випадків на сто тисяч осіб можна вважати критичним порогом для старту подальшого розгортання зараження. Саме цей поріг буде коректно порівнювати та зіставляти з даними зараження інших регіонів”.

Кількість підтверджених випадків захворюваності на 100 тисяч жителів обраховувалася окремо для кожного регіону на кожен день. Наприклад, відповідно до розрахунку даних за 28 квітня, тенденції захворюваності в Чернівецькій області вказують на близькість до сценарію "Тоскана". Згідно з прогнозом YouControl, у разі підтвердження песимістичного сценарію уже 2 травня кількість хворих у Чернівецькій області може скласти 1893 особи. Водночас у випадку песимістичного сценарію на Волині кількість хворих може скласти 370 осіб, а в Києві – 1532 особи, що більше нагадує сценарій "Сицилія".

Зауважимо, що лінія прогнозу дає три варіанти розвитку ситуації: песимістичний, базовий та оптимістичний і розраховує автоматично кількість необхідних ліжок стаціонару та інтенсивної терапії.



Карта з прогнозом розвитку захворюваності на коронавірус / youcontrol.com.ua

Для чого це потрібно?

Це допоможе працівникам органів держуправління, благодійним організаціям, фармвиробникам та дистриб'юторам отримати інструмент, який покаже навантаження на лікарні та лікарів, а також зростання попиту на лікарські засоби та інші ресурси, необхідні для боротьби з коронавірусом.

Засновник та СЕО YouControl Сергій Мільман “Можна зіставити дані прогнозу з рівнем заповненості лікарень на карті та в такий спосіб з’ясувати критичні регіони, у яких насамперед виникне нестача ресурсів для боротьби з коронавірусом у майбутньому. Як це сталося в Ломбардії, де нормативний рівень оснащеності виявився недостатнім відповідно до масштабу проблеми”

Крім прогнозу захворюваності за регіонами України в оновленій карті надається також загальна статистика захворювань, у якій окремо зазначений хворий на COVID-19 медперсонал. Алгоритми вираховують рівень забезпечення лікарів у розрахунку на 100 тисяч населення.

Ці дані пояснюють, наскільки укомплектована область лікарями з урахуванням епідеміологічної ситуації області. Крім того, у результаті оновлення тепер можна побачити ще й забезпеченість областей ліжками в лікарнях у перерахунку на кількість населення. Це дозволяє зрозуміти, наскільки загострюється ситуація із завантаженістю лікарень.

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