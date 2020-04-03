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В Україні створять реєстр всіх місць для обсервації, – Ляшко

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Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні створять новий реєстр місць для обсервації людей через поширення епідемії коронавірусу.

За словами Ляшка, законом України про захист населення від інфекційних хвороб чітко передбачено, що обсерватори, ізолятори, а також інші спеціалізовані заклади створюються на місцях органами місцевого самоврядування і органами місцевої виконавчої влади, тому й медичне забезпечення повинно плануватись органами місцевого самоврядування.

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Він додав, що у МОЗ прописали чіткі критерії і рамки, які повинні бути в обсерваторах, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби.

Відтак спеціалісти разом з обласними державними адміністраціями проведуть огляд усіх потенційних місць для обсервації і потім буде сформовано табличку, чи відповідають вони зазначеним вимогам, і це буде новий реєстр всіх місць для обсервації, які будуть існувати на території України.
 
 
Обсервація – що це?
Це один зі шляхів виходу з карантину. Обсервація відбувається тоді, коли здорових людей відправляють в умови ізоляції для постійного медичного спостереження, щоб виключити поширення вірусу.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування Коронавірус в Україні Міністерство охорони здоров’я
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