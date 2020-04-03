В Україні створять реєстр всіх місць для обсервації, – Ляшко
Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні створять новий реєстр місць для обсервації людей через поширення епідемії коронавірусу.
За словами Ляшка, законом України про захист населення від інфекційних хвороб чітко передбачено, що обсерватори, ізолятори, а також інші спеціалізовані заклади створюються на місцях органами місцевого самоврядування і органами місцевої виконавчої влади, тому й медичне забезпечення повинно плануватись органами місцевого самоврядування.
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Він додав, що у МОЗ прописали чіткі критерії і рамки, які повинні бути в обсерваторах, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби.
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