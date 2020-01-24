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В Україні трьох людей госпіталізували з підозрою на коронавірус

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В Україні трьох людей госпіталізували з підозрою на коронавірус / Getty Images

В Україні розслідували три випадки підозри на новий вид смертельного коронавірусу з Китаю, двоє з яких не були підтверджені. Наразі проводиться епідемічне розслідування стосовно третьої людини.

Про це повідомляє UNN з посиланням на заяву міністерки МОЗ Зоряни Скалецької щодо поширення нового коронавірусу.

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За словами Скалецької, наразі в Україні госпіталізована одна людина з підозрою на невідомий вид коронавірусу.

"Якщо ми говоримо про те, що на сьогодні в Україні – ми вже розслідували три випадки підозри на коронавірус, з них двоє були не підтверджені, зараз один ще випадок, де проводиться епідемічне розслідування із залученням фахівців епідеміологів. Кожен на сьогодні випадок буде як розслідуваний так і донесений населенню", – зазначила міністерка МОЗ.

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Нагадаємо, що вчора, 23 січня, представники МОЗ України та ЦГЗ заявили, що інфікованих людей короновірусом офіційно в Україні немає. 

Який діагностувати коронавірус в Україні?

  • Якщо пацієнт звертається до лікаря з підозрою на новий коронавірус, у нього спершу мають виключити усі ГРВІ;
  • Потім встановити коронавірус за допомогою ПЛР (загальний тест);
  • У випадку підтвердження коронавірусу, Центр громадського здоров'я відправлятиме зразок у лабораторії в Європі (наразі ВООЗ визначила дві такі лабораторії).

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Китай Пневмонія в Китаї 2020 Лікування
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