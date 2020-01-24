В Україні трьох людей госпіталізували з підозрою на коронавірус

В Україні розслідували три випадки підозри на новий вид смертельного коронавірусу з Китаю, двоє з яких не були підтверджені. Наразі проводиться епідемічне розслідування стосовно третьої людини.

Про це повідомляє UNN з посиланням на заяву міністерки МОЗ Зоряни Скалецької щодо поширення нового коронавірусу.

Читайте також: Як будуть діагностувати смертельний коронавірус в Україні

За словами Скалецької, наразі в Україні госпіталізована одна людина з підозрою на невідомий вид коронавірусу.

"Якщо ми говоримо про те, що на сьогодні в Україні – ми вже розслідували три випадки підозри на коронавірус, з них двоє були не підтверджені, зараз один ще випадок, де проводиться епідемічне розслідування із залученням фахівців епідеміологів. Кожен на сьогодні випадок буде як розслідуваний так і донесений населенню", – зазначила міністерка МОЗ.

Читайте також: Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба шириться світом

Нагадаємо, що вчора, 23 січня, представники МОЗ України та ЦГЗ заявили, що інфікованих людей короновірусом офіційно в Україні немає.

Який діагностувати коронавірус в Україні?

Якщо пацієнт звертається до лікаря з підозрою на новий коронавірус, у нього спершу мають виключити усі ГРВІ;

Потім встановити коронавірус за допомогою ПЛР (загальний тест);

У випадку підтвердження коронавірусу, Центр громадського здоров'я відправлятиме зразок у лабораторії в Європі (наразі ВООЗ визначила дві такі лабораторії).

Читайте також: Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.